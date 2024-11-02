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Алиментщик

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2024
Судебные приставы встретили должника по алиментам из Кунгура на вокзале
2 ноября, 08:26
Пермяк накопил более чем миллионную задолженность по алиментам
5 июля, 16:49
Приставы в Перми обнаружили алиментщика-нигерийца, записавшись к нему на курсы
10 июня, 05:31
Пермяка сняли с поезда из-за долга по алиментам в 450 тысяч рублей
3 июня, 05:57
Житель Александровска задолжал более миллиона рублей на содержание дочери
13 марта, 13:11
Риелтора-алиментщика в Перми приставы задержали, представившись покупателями квартиры
23 января, 05:33
2023
В Прикамье ищут мать, задолжавшую своему 13-летнему сыну более 1,5 миллионов рублей
29 ноября 2023, 06:11
Пермяк лишился 14 «соток» земли из-за миллионного долга по алиментам
18 сентября 2023, 09:33

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