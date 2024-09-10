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Сентябрь 2024
Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября 2024, 06:33
Август 2024
В Прикамье следствие допросит подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом
Артем Бучин был задержан утром 31 августа.
31 августа 2024, 06:58
Май 2024
Видео. СУ СК поделилось первыми кадрами допроса бывшего замминистра транспорта Прикамья
Чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
7 мая 2024, 15:32
Март 2024
В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста
Количество погибших во время стрельбы увеличилось до 133 человек.
23 марта 2024, 17:22
Пермский баскетбольный клуб «PARMA» объявил о переносе матча с «Енисеем»
Билеты останутся действительными на новую дату.
23 марта 2024, 14:56
В интернете опубликовали видео с допросом еще одного задержанного после теракта
Трагедия произошла вечером 23 марта.
23 марта 2024, 12:24
«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте
К моменту преступления он получил 50% обещанной суммы.
23 марта 2024, 10:50

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