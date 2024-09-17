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Электропоезд

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Сентябрь
Учащиеся частных школ, ссузов и вузов Прикамья будут ездить на электричках со скидкой
17 сентября, 10:18
Пермяки смогут посетить показы кинофестиваля «Флаэртиана» за полцены. Как это сделать
14 сентября, 11:34
Август
Пермяк споткнулся и упал на рельсы перед электричкой. Жив ли он
6 августа, 09:21
Июль
Осенью в Прикамье новые электропоезда выйдут еще на два направления
Уже сегодня «Финист» вышел на кольцевой маршрут от Перми-2.
8 июля, 09:41
Февраль
В Свердловской ЖД рассказали, когда запустят электропоезд «Финист» в Прикамье
После завершения проверки железнодорожных составов начнется их регулярная эксплуатация в Пермском крае.
12 февраля, 10:44
Январь
В начале 2024 года в Прикамье запустят новый скоростной электропоезд «Финист»
18 января, 12:53
Ноябрь 2023
В Прикамье запускают «Ласточки» до горнолыжных курортов
27 ноября 2023, 15:34

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