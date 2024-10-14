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Государство

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2024
Минимальный взнос по семейной ипотеке вырос, увеличилась и переплата
14 октября 2024, 08:36
«Теперь я пою дома». В Перми выпускница детдома с трудом выбила право на жилье
С помощью юристов выпускница детдома выиграла не один суд и добилась права на получение квартиры.
26 июля 2024, 08:55
В Пермском крае появилась комиссия по увековечиванию памяти погибших на СВО
Указ об этом подписал губернатор региона.
13 июля 2024, 07:39
В Пермском политехе рассказали, почему цены на авиабилеты выросли на 25%
Снижение стоимости авиаперелетов ожидать не стоит.
7 июня 2024, 11:03
Пермскому врачу пришлось отдать более одного миллиона рублей государству
Медицинский работник нарушила условия программы «Земский доктор».
3 июня 2024, 11:06
В Перми суд принял жалобу крупнейшего миноритария Соликамского магниевого завода
Ранее суд удовлетворил иск надзорного органа об изъятии акций предприятия в пользу государства.
6 мая 2024, 13:21
Пермский суд рассмотрит жалобу на передачу активов ЧЭМК государству
Ранее свердловский арбитраж удовлетворил заявление Генпрокуратуры о передаче акций ЧЭМК государству.
7 марта 2024, 06:16
2010
Государство продало «Росгосстрах»
Братья Хачатуровы выкупили госпакет и стали единственными акционерами корпорации.
30 сентября 2010, 09:18

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