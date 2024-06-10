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Кредиторская задолженность

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Июнь
В Перми нашли подрядчика для строительства нового здания Свердловского суда
10 июня, 09:20
Апрель
Пермский застройщик АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей
30 апреля, 10:31
Пермская кондитерская фабрика заработала более одного миллиарда рублей в 2023 году
13 апреля, 09:57
Обанкротившийся пермский застройщик показал убытки почти в 700 млн рублей
5 апреля, 08:48
Стал известен подрядчик по капитальному ремонту Пермского хореографического училища
5 апреля, 06:10
Март
У обанкротившегося экс-депутата Заксобрания Прикамья нашли парк судов
5 марта, 08:58
Январь
Задолженность предприятий Пермского края составила почти 2 триллиона рублей
12 января, 04:58

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