properm.ru
ГлавноеВсе новости

Медали

Выбрать дату
Сентябрь
Из-за атаки БПЛА самолет с пермскими паралимпийцами сел в Шереметьево вместо Внуково
11 сентября, 03:27
Август
Новым главой департамента общественной безопасности Перми стал Константин Кузьменко
1 августа, 09:40
Май
Талисманом Пермского марафона в этом году станет выдра
29 мая, 08:32
Март
В Прикамье простились с 90-летним почётным жителем Лысьвы Василием Андрияновым
Мужчина неоднократно был избран в Совет депутатов местных органов власти.
20 марта, 21:01
Февраль
Спортсмены Прикамья завоевали две медали на международном турнире
Соревнования прошли в Нижнем Тагиле.
26 февраля, 06:38
Январь
Спортсмены Прикамья завоевали пять медалей на первенствах страны по лыжному двоеборью
31 января, 08:46
Декабрь 2023
Федеральный чиновник вручил пермским спасателям медали и новую технику
21 декабря 2023, 12:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика