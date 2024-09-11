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Мотоциклист

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Сентябрь
В Госавтоинспекции Перми рассказали подробности страшного ДТП с мотоциклистом
11 сентября, 09:42
Видео. «Скорая увозила живым, но сильно поломанным». В Перми произошло ДТП с мотоциклом
11 сентября, 05:59
Август
Пьяный мотоциклист в Губахе пытался сбежать от госавтоинспекторов. Не получилось
3 августа, 08:38
Июль
В ходе ДТП в Прикамье пострадал несовершеннолетний мотоциклист
13 июля, 04:58
Видео. В Прикамье ищут родственников погибшего мотоциклиста из Екатеринбурга
1 июля, 07:32
Июнь
С начала года в Перми в авариях с участием мотоциклов пострадало 18 человек
19 июня, 16:18
Апрель
В Кизеле осудят екатеринбуржца за смертельное ДТП
16 апреля, 06:41
Декабрь 2023
Житель Екатеринбурга доехал до Перми на советском мотоцикле в аномальные морозы
Мужчина ночевал в палатке с печкой.
12 декабря 2023, 03:33

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