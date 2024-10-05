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Мужчина

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2024
В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам
По факту инцидента проводится проверка.
5 октября 2024, 13:47
Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины
Очевидцы сообщили, что рядом с селом на реке кружит лодка без людей.
25 июля 2024, 08:59
В Березниковском округе из Камы извлекли тело мужчины
ГУ МЧС Прикамья советует жителям региона не купаться в необорудованных для купания местах.
23 июля 2024, 10:13
В Прикамье в ходе ДТП с КамАЗом погиб 81-летний мужчина
Инцидент произошел 14 июля в Чернушинском городском округе.
15 июля 2024, 02:36
В Прикамье ночью 6 апреля автомобиль» Хендай Солярис» насмерть сбил пешехода
По факту инцидента проводится проверка.
6 апреля 2024, 11:51
Жителя Пермского округа осудили за попытку поджога кафе
Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ в течение одного года и трех месяцев.
26 марта 2024, 07:10
«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте
К моменту преступления он получил 50% обещанной суммы.
23 марта 2024, 10:50
В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях
Инцидент произошел днем 21 марта.
21 марта 2024, 12:51
2011
В Пермском крае мужчина из ревности убил своего соперника
Подозреваемый опасался, что его подруга вернется к бывшему любовнику.
5 августа 2011, 12:30

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