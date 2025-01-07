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Пермские спасатели

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2025
Двое пермяков заблудились ночью в зимнем лесу
7 января, 15:59
2024
За неделю в Перми спасено шесть человек, в том числе один ребенок
17 декабря 2024, 13:21
Пермские спасатели с начала сентября приходили на помощь уже 30 раз
В пяти случаях пермяки не могли открыть двери
7 сентября 2024, 06:27
В Перми открылся центр по подготовке спасателей на воде
Генеральным директором спасательного центра стал Сергей Ваганов.
25 июля 2024, 12:44
Спасатели помогли двум любителям сап-бордов выбраться к берегу Камы
Мужчина с девушкой не надели спасжилеты и средства защиты.
16 июля 2024, 06:48
На Мотовилихинском пруду из воды спасли мальчика
В Перми на Мотовилихинском пруду спасли мальчика
17 июня 2024, 13:23
В Перми спасатели вытащили ребенка, застрявшего в лавочке на детской площадке
У ребенка была заблокирована рука.
25 апреля 2024, 08:45
Пермские спасатели извлекли из лога пожилого пса Тюбика
11 марта 2024, 12:41
2023
Пермские спасатели рассказали, сколько человек за год они спасли
22 декабря 2023, 08:54

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