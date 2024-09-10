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Подозреваемый

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2024
Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября 2024, 06:33
В Прикамье раскрыли и ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона
В отношении жителя Пермского района было возбуждено уголовное дело.
25 мая 2024, 05:00
В отношении жителя Прикамья возбуждено уголовное дело за хранение оружия и пороха
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что порох оказался промышленного изготовления и относится к взрывчатым веществам.
27 марта 2024, 07:55
В интернете опубликовали видео с допросом еще одного задержанного после теракта
Трагедия произошла вечером 23 марта.
23 марта 2024, 12:24
«Застрелил за деньги». В сети появился допрос одного из подозреваемых в теракте
К моменту преступления он получил 50% обещанной суммы.
23 марта 2024, 10:50
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников
Пенсионерка перевела лжекурьеру 200 тыс. рублей.
28 февраля 2024, 07:43
По делу убийства пермского бизнесмена Александра Лукова задержаны три человека
16 января 2024, 12:41
2015
Житель «Крохалевки», убивший подругу на балконе общежития, пытался покончить с собой
Убийство произошло 12 августа. Подозреваемого обнаружили рядом с телом.
21 августа 2015, 11:30

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