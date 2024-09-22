Поисково-спасательная служба

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Сентябрь
Есть пострадавший. В Прикамье около Осинового озера в дерево врезалась «Лада Гранта»
22 сентября, 07:29
Август
В Кунгурском округе на реке Сылва пропал рыбак
26 августа, 04:48
Июль
В Прикамье в лесу около села Неволино заблудился пожилой мужчина
30 июля, 08:45
Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины
25 июля, 08:59
В Кунгуре из реки Сылва достали тело мужчины
22 июля, 06:22
В Прикамье 20 июля в лесу около деревни Черепаха заблудились два человека
21 июля, 09:51
В Прикамье 14 июля в лесу заблудились две пожилые женщины
15 июля, 04:57
Видео. Пермские туристы застряли в районе затопления в Челябинской области
1 июля, 10:15

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