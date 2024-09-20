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Расписание автобусов

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Сентябрь 2024
Расписание автобусных маршрутов №5 и №33 в Перми изменится
Корректировки касаются движения транспорта в будни.
20 сентября 2024, 05:41
Пермяки могут отследить маршруты муниципальных автобусов на онлайн-картах
Раньше такая возможность касалась только маршрутов городских автобусов.
18 сентября 2024, 07:07
Март 2024
С 1 апреля в работе ряда маршрутов общественного транспорта Перми будут изменения
Вводятся новые остановки, будут скорректированы отправления
29 марта 2024, 08:57
В Перми меняется расписание движения одного из автобусных маршрутов
Корректировки связаны с дорожной обстановкой
22 марта 2024, 12:22
В праздничные дни пермяков ждут изменения в работе общественного транспорта
Автобусы и трамваи будут курсировать по расписанию выходного дня
7 марта 2024, 16:15
Февраль 2024
В праздничный и выходные дни в Перми изменится работа общественного транспорта
Изменятся как графики, так и маршруты следования
22 февраля 2024, 12:18
Ноябрь 2023
С 1 декабря в Перми перестанет курсировать один из автобусных маршрутов
С завтрашнего дня в работе общественного транспорта Перми произойдут серьезные изменения
30 ноября 2023, 14:14

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