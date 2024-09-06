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РБК-Пермь

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Сентябрь
С начала года хлеб в Прикамье подорожал на 11%
6 сентября, 03:03
Июль
Продажи автомобилей в Прикамье выросли на 20%
24 июля, 05:02
Июнь
Бывшего директора пермской УК отправили под домашний арест в особняк
27 июня, 08:59
Организатор эстафеты «Звезда» в Перми возглавит краевой центр развития туризма
4 июня, 05:00
Май
В Перми из-за проблем с электричеством под угрозой оказались результаты ГИА
29 мая, 08:16
Апрель
Пермский банкрот Габов объявлен в международный розыск и заочно арестован
13 апреля, 08:52
Март
Бизнесмен Сапрыкин арестован за мошенничество с медоборудованием в Прикамье
6 марта, 12:26

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