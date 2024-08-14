Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Власти говорят о небывалых доходах населения. При этом средний размер микройзамов в РФ вырос на 55%. Россиянам нужны деньги. Учитывая, что рубль упал на 8,5% к американскому доллару и юаню, они будут востребованы еще больше. Действительно ли богатеют россияне? В это разобралась газета «Новые Известия».
Россияне стали очень зажиточными. Во II квартале 2024-го реальные доходы граждан на фоне рекордно низкого уровня безработицы возросли на 9,6% по сравнению с прошлым годом.
По данным Росстата эти показатели являются самыми высокими с 2013 года, когда утвердили новую методику расчета. Поскольку доход на душу населения вырос на 16,8% — до 58 191 рубля.
Кроме того, Всемирный банк внес Россию в число стран с высоким уровнем доходов. Правда, такие выводы были сделаны из расчета ВВП на душу населения, а не из реальных доходов россиян. В 2023 году ВВП составлял 14 250 долларов.
Однако многих сильно взбудоражила новость о том, что за первое полугодие 2024 средний размер микрозаймов вырос на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 30 800 рублей. Также на 17% увеличился и средний размер одобренного микрозайма до 22 100 рублей. Действительно ли у людей все хорошо, что они стали брать микрозаймы?
Сам по себе рост зарплаты и иных доходов, конечно, существует, однако растет и задолженность по кредитам и займам. Причем некоторые регионы сильнее выделяются на фоне других. Сегодня нелегко представить покупку на крупную сумму без привлечения займов.
Хотите приобрести новую машину? Будьте готовы отдать 3,57 млн рублей за новенькую модель. Если же средств не хватает, возьмите кредит со ставкой до 25% годовых и тогда вам будут доступны лишь подержанные авто, средняя стоимость которых составит 2,1 млн рублей.
По оценкам экспертов банка ВТБ, выдача автокредитов в России только вырастет, примерно на 55% — до 2,3 — 2,4 трлн рублей. Тем самым общая задолженность резко вырастет сразу же на 800-900 млрд рублей. Однако справиться с выплатами по кредитам не поможет даже выросшая зарплата.
А что касается ипотеки, то она вообще может свести общие доходы к минимуму. Если в случае льготной ипотеки платеж за двушку в среднем городе-миллионнике составлял около 35 тыс. рублей, то на рынке эта цена возрастает аж до 113,5 тыс. рублей.
Особенно рискуют IT-специалисты, которые легко могут утратить льготную ставку, если просто поменяют профессию до погашения ипотеки. Также в группе риска находятся и клиенты так называемой «Сельской ипотеки», если ее закроют, то они получат ипотечную ставку, равную ставке ЦБ, а это 18%. К тому же ее планируют поднять до 20% годовых.
Рост задолженности по кредитам наблюдался уже давно. В прошлом году тенденция была не такой отчетливой, в особенности это коснулось бедных регионов России — Тывы и Калмыкии.
Так, в Тыве средняя задолженность на одного жителя региона взлетела на 340,2 тыс. рублей и достигла 892,6 тыс. рублей. Что превысило показатели среднегодовой зарплаты аж до 149,9%. Поэтому выплатить все единоразово вряд ли получится.
В Калмыкии ситуация не лучше. Прибавка к задолженности составила порядка 158 тыс. рублей и остановилась на отметке в 569,2 тыс. рублей. С таким ростом жители республики задолжали банкам 133,9% годовой зарплаты. Отсюда и неутешительная тенденция — чем беднее регион, тем больше у его жителей проблем.
Что касается зажиточной Москвы, там долги у населения поднялись всего на 92,4 тыс. рублей и теперь составляют 597,1 тыс. рублей. Однако это всего 38,8% от средней зарплаты.
Тем самым распределение долгов не является равномерным. Больше всего от этого страдают отдаленные регионы страны. Да, по России активно ползут товары из Китая, однако и тут есть загвоздка. Если для столицы приток китайских товаров не является чем-то сверхординарным и задолженность населения мегаполиса не растет в геометрической прогрессии, то для других регионов каждая новая покупка приближает население к финансовой яме.
Помимо подорожания импортных товаров из-за проблем с платежами в поднебесную и дополнительных издержек за счет обхода санкций, огромное влияние оказывает падение рубля. Сегодня впервые с конца мая 2024 года доллар вырос выше 93 рублей, а рубль, в свою очередь, наоборот подешевел на 7,5%. Его падение дошло аж до 10%.
Однако наиболее удручающая картина для российской нацвалюты — ее падение на фоне юаня. Китайская валюта стабильно растет в цене с 1 августа. Разница заметна невооруженным глазом — 8,5% сейчас и до 10% в пике. Основным триггером для роста и укрепления рубля по прежнему остается СВО.
Поэтому никто из импортных поставщиков не станет продавать товары себе в убыток. У китайцев сейчас нет поводов давать какие-либо скидки. И рост цен на большую часть импорта ввиду падения рубля неизбежен. А это, в свою очередь, спровоцирует население вновь побежать за микрозаймами и кредитами, что точно усугубит финансовое положение граждан.