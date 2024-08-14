Рубль дешевеет, а доллар и юань растут. Что ведет россиян в долговую яму?

Тем самым распределение долгов не является равномерным. Больше всего от этого страдают отдаленные регионы страны. Да, по России активно ползут товары из Китая, однако и тут есть загвоздка. Если для столицы приток китайских товаров не является чем-то сверхординарным и задолженность населения мегаполиса не растет в геометрической прогрессии, то для других регионов каждая новая покупка приближает население к финансовой яме.