properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Выступления

Выбрать дату
Апрель 2024
В пермском концерт-холле «Свобода» сорвалось выступление группы «Полматери»
Концерт должен был состояться в эту среду.
9 апреля 2024, 04:07
Пермский ансамбль «Воскресение» выступил в программе «Привет, Андрей». Видео
Музыканты исполнили песню Владимира Высоцкого.
1 апреля 2024, 05:13
Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов вручил гитару пермской группе OLIVIA
Гитару изготовили специально для пермского коллектива.
1 апреля 2024, 04:38
Март 2024
Власти Перми высказались о выступлении Алексея Глызина в городе
Чиновники говорят, что сейчас идут переговоры.
12 марта 2024, 07:30
Январь 2024
Концерт певца Shaman, на который пермяки раскупили все билеты, перенесли
Купленные билеты остаются действительными.
11 января 2024, 11:03
В Перми сорвался концерт рок-группы «Маша и Медведи»
Точной даты выступления в краевой столице пока нет.
11 января 2024, 10:26
Ноябрь 2023
Певец Shaman вновь выступит в Перми, но билеты на выступление стали дороже
Программа концерта с прошлого раза не поменялась.
27 ноября 2023, 07:01

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика