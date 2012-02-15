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Posted 15 февраля 2012, 06:02

Published 15 февраля 2012, 06:02

Modified 2 марта 2023, 16:29

Updated 2 марта 2023, 16:29

В Пермском районе ВАЗ врезался в КАМАЗ, водитель погиб

15 февраля 2012, 06:02
Сюжет
Дтп
Не справившись с управлением на повороте, водитель легковушки выехал на встречную полосу.

Вечером 14 февраля на автодороге «Болгары — Юго-Камск — Крылово» в Пермском районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ-211440 и КАМАЗ-53212, приведшее к тяжким последствиям. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, водитель легковушки на 52-м километре трассы не выдержал безопасную скорость движения на повороте, в результате чего выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водитель ВАЗа получил смертельную травму, два его пассажира в тяжелом состоянии были госпитализированы.

фото: УГИБДД МВД по Пермскому краю

#Авто#Дтп#Авария
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