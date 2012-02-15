В Пермском районе ВАЗ врезался в КАМАЗ, водитель погиб

Вечером 14 февраля на автодороге «Болгары — Юго-Камск — Крылово» в Пермском районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ-211440 и КАМАЗ-53212, приведшее к тяжким последствиям. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, водитель легковушки на 52-м километре трассы не выдержал безопасную скорость движения на повороте, в результате чего выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком.