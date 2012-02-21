Депутаты признали свое бессилие в борьбе с мини-рынком на Куйбышева

Posted 21 февраля 2012, 08:32
Published 21 февраля 2012, 08:32
Modified 2 марта 2023, 16:27
Updated 2 марта 2023, 16:27
Сегодня, 21 февраля, депутаты Пермской гордумы совместно с представителями мэрии подготовили ко второму чтению документ об освобождении земельных участков от самовольно установленных и незаконно размещённых объектов. В рамках обсуждения был затронут вопрос о стихийно появившемся на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского мини-рынке, который, по мнению некоторых чиновников, портит облик города.
Дополнительным инструментом регулирования вопроса самовольного размещения объектов мелкорозничной торговли станут эти задокументированные правила. Депутаты и чиновники приняли решение перенести дальнейшее обсуждение поправок в документ об освобождении земельных участков от самовольно установленных и незаконно размещённых объектов на месяц. В планах чиновников привлечь к обсуждению поправок собственников мелкого бизнеса. Принятые административные порядки должны обезопасить город от появления стихийных минирынков. В следующий раз этот вопрос будет обсуждаться на мартовском пленарном заседании Пермской гордумы.