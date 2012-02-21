properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля 2012, 08:32

Published 21 февраля 2012, 08:32

Modified 2 марта 2023, 16:27

Updated 2 марта 2023, 16:27

Депутаты признали свое бессилие в борьбе с мини-рынком на Куйбышева

21 февраля 2012, 08:32
Сюжет
Гордума
Как оказалось, административных рычагов для устранения торговых ларьков на пересечении улиц Луначарского и Куйбышева у народных избранников нет. Пока.

Сегодня, 21 февраля, депутаты Пермской гордумы совместно с представителями мэрии подготовили ко второму чтению документ об освобождении земельных участков от самовольно установленных и незаконно размещённых объектов. В рамках обсуждения был затронут вопрос о стихийно появившемся на пересечении улиц Куйбышева и Луначарского мини-рынке, который, по мнению некоторых чиновников, портит облик города.

Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми: Земля находится в частной собственности. Не все, что не получило одобрение от администрации Перми, является незаконным. К сожалению, вынужден констатировать, что данный рынок не нарушает своим существованием никаких нормативно-правовых актов. Мы уже не раз обращали внимание федеральных и административных органов на этот объект. Однако собственники абсолютно все узаконили. По нашему законодательству, этот объект ничего не нарушает. Для решения проблемы нужно вводить запреты и ограничения в правила землепользования и застройки.

Дополнительным инструментом регулирования вопроса самовольного размещения объектов мелкорозничной торговли станут эти задокументированные правила. Депутаты и чиновники приняли решение перенести дальнейшее обсуждение поправок в документ об освобождении земельных участков от самовольно установленных и незаконно размещённых объектов на месяц. В планах чиновников привлечь к обсуждению поправок собственников мелкого бизнеса. Принятые административные порядки должны обезопасить город от появления стихийных минирынков. В следующий раз этот вопрос будет обсуждаться на мартовском пленарном заседании Пермской гордумы.

#Недвижимость#Гордума#Ларьки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика