Депутаты признали свое бессилие в борьбе с мини-рынком на Куйбышева

Дополнительным инструментом регулирования вопроса самовольного размещения объектов мелкорозничной торговли станут эти задокументированные правила. Депутаты и чиновники приняли решение перенести дальнейшее обсуждение поправок в документ об освобождении земельных участков от самовольно установленных и незаконно размещённых объектов на месяц. В планах чиновников привлечь к обсуждению поправок собственников мелкого бизнеса. Принятые административные порядки должны обезопасить город от появления стихийных минирынков. В следующий раз этот вопрос будет обсуждаться на мартовском пленарном заседании Пермской гордумы.