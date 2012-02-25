Власти Перми намерены изменить подход к организации дорожных работ

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков признал прошедший в 2011 году дорожный сезон провалившимся, сообщает издание«Коммерсант-Прикамье». Для изменения ситуации он намерен по-новому подойти к проведению всех конкурсных процедур в отрасли, в частности, начать заключение договоров сразу на трехлетний, а не годовой период. Помимо этого Маховиков готов произвести и кадровые изменения, впрочем, пока конкретных фигур, которые покинут мэрию, не называет. Представители дорожной отрасли считают трехлетние подряды слишком длительными.