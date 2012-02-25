Власти Перми намерены изменить подход к организации дорожных работ

Posted 25 февраля 2012, 08:54
Published 25 февраля 2012, 08:54
Modified 2 марта 2023, 16:26
Updated 2 марта 2023, 16:26
Глава администрации Перми Анатолий Маховиков признал прошедший в 2011 году дорожный сезон провалившимся, сообщает издание«Коммерсант-Прикамье». Для изменения ситуации он намерен по-новому подойти к проведению всех конкурсных процедур в отрасли, в частности, начать заключение договоров сразу на трехлетний, а не годовой период. Помимо этого Маховиков готов произвести и кадровые изменения, впрочем, пока конкретных фигур, которые покинут мэрию, не называет. Представители дорожной отрасли считают трехлетние подряды слишком длительными.
В частности, начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми Виталий Неганов, которого цитирует «Ъ», отмечает, что планы по объявлению трехлетних контрактов обсуждаются, и полная ясность по вопросу появится к 1 марта. Чиновник также отметил, что практика по объявлению долгосрочных контрактов в дорожно-строительной отрасли не нова и является обычной для органов регионального уровня власти, в частности Управления автомобильных дорог края.