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Posted 25 февраля 2012, 08:54

Published 25 февраля 2012, 08:54

Modified 2 марта 2023, 16:26

Updated 2 марта 2023, 16:26

Власти Перми намерены изменить подход к организации дорожных работ

25 февраля 2012, 08:54
Об этом глава администрации Перми Анатолий Маховиков сообщил газете «Коммерсант-Прикамье». По словам чиновника, в 2012 году мэрией будут объявлены «дорожные» конкурсы со сроком действия на три года.

Глава администрации Перми Анатолий Маховиков признал прошедший в 2011 году дорожный сезон провалившимся, сообщает издание«Коммерсант-Прикамье». Для изменения ситуации он намерен по-новому подойти к проведению всех конкурсных процедур в отрасли, в частности, начать заключение договоров сразу на трехлетний, а не годовой период. Помимо этого Маховиков готов произвести и кадровые изменения, впрочем, пока конкретных фигур, которые покинут мэрию, не называет. Представители дорожной отрасли считают трехлетние подряды слишком длительными.

В частности, начальник управления внешнего благоустройства администрации Перми Виталий Неганов, которого цитирует «Ъ», отмечает, что планы по объявлению трехлетних конт­рактов обсуждаются, и полная ясность по вопросу появится к 1 марта. Чиновник также отметил, что практика по объявлению долгосрочных контрактов в дорожно-строительной отрасли не нова и является обычной для органов регионального уровня власти, в частности Управления автомобильных дорог края.

#Бизнес#Дороги#Мэрия
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