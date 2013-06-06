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Posted 6 июня 2013, 02:49

Published 6 июня 2013, 02:49

Modified 2 марта 2023, 18:08

Updated 2 марта 2023, 18:08

В Березниках управляющая компания специально довела себя до банкротства

6 июня 2013, 02:49
Сюжет
Банкротство
Компания умышленно заключала сделки, которые впоследствии не могла оплатить.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю выявили факт преднамеренного банкротства со стороны ООО «УК Фарт+» в Березниках.

Как удалось установить, с 2007 по 2013 г. должностное лицо компании, в чьем обслуживании находилось 16 многоэтажных жилых домов, заключало экономически необоснованные сделки, заведомо влекущие неспособность ООО «УК Фарт+» удовлетворить требования кредиторов. Общий причиненный ущерб составил около 5 млн рублей.

#Недвижимость#Банкротство#Ук#Управляющая компания
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