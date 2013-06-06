В Березниках управляющая компания специально довела себя до банкротства

Как удалось установить, с 2007 по 2013 г. должностное лицо компании, в чьем обслуживании находилось 16 многоэтажных жилых домов, заключало экономически необоснованные сделки, заведомо влекущие неспособность ООО «УК Фарт+» удовлетворить требования кредиторов. Общий причиненный ущерб составил около 5 млн рублей.