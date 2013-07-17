Павел Миков нашел в детском лагере опасный туалет

Павел Миков прошел по территории лагеря, проверил спальные комнаты, столовую. Здесь серьезных нарушений выявлено не было. А вот в медпункте оказалось, что, при наличии всех медикаментов, отсутствуют экстренные «укладки» — от анафилактического шока, гипертермического шока, противопедикулезной Кроме того, не ведется должным образом журнал обращений в медпункт, а некоторые препараты не хранятся, как того требует инструкция, в холодильнике.