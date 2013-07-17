Павел Миков нашел в детском лагере опасный туалет

Posted 17 июля 2013, 10:35
Published 17 июля 2013, 10:35
Modified 2 марта 2023, 17:49
Updated 2 марта 2023, 17:49
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков побывал в единственном государственном краевом детском оздоровительном лагере «Кама», где отдыхает 77 детей. В ходе визита детский омбудсмен выявил нарушения, которые руководство лагеря пообещало устранить.
Павел Миков прошел по территории лагеря, проверил спальные комнаты, столовую. Здесь серьезных нарушений выявлено не было. А вот в медпункте оказалось, что, при наличии всех медикаментов, отсутствуют экстренные «укладки» — от анафилактического шока, гипертермического шока, противопедикулезной Кроме того, не ведется должным образом журнал обращений в медпункт, а некоторые препараты не хранятся, как того требует инструкция, в холодильнике.
Опасность для детей, по мнению уполномоченного, представляет и состояние туалетов. Единственный туалет уличного типа с выгребной ямой не только находится в антисанитарном состоянии, но и не безопасен, особенно в темное время суток.