Взять и сократить. В Госдуме придумали, как сэкономить на депутатах в регионах

Posted 19 ноября 2014, 04:49
Published 19 ноября 2014, 04:49
Modified 2 марта 2023, 17:06
Updated 2 марта 2023, 17:06
Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко подготовил законопроект, который предусматривает сокращение численности депутатского корпуса в региональных парламентах и городских думах в два-три раза.
Парламентарий предложил установить в каждом регионе максимум 30 человек, пишут «Известия». Сейчас количество депутатов законодательного органа госвласти в субъектах определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта. От 15 до 50 депутатов должно быть при численности избирателей менее 500 тыс. человек; от 25 до 70 — при численности избирателей от 500 тыс. до миллиона человек; от 35 до 90 — при численности избирателей от миллиона до двух миллионов; от 45 до 110 — при численности избирателей свыше 2 млн человек.
Законопроектом также предполагается значительно сократить количество депутатов по всем четырем категориям. По первой категории быть избранными в законодательные органы власти смогут не более 10 депутатов, по второй — не более 15, по третьей — не более 20 и по четвертой — до 30 депутатов.
По мнению Диденко, сокращение депутатского корпуса позволит сэкономить не только на сокращении зарплат, но и на аренде занимаемых площадей, что принесет в бюджет дополнительные деньги.