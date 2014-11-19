Взять и сократить. В Госдуме придумали, как сэкономить на депутатах в регионах

Парламентарий предложил установить в каждом регионе максимум 30 человек, пишут «Известия». Сейчас количество депутатов законодательного органа госвласти в субъектах определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта. От 15 до 50 депутатов должно быть при численности избирателей менее 500 тыс. человек; от 25 до 70 — при численности избирателей от 500 тыс. до миллиона человек; от 35 до 90 — при численности избирателей от миллиона до двух миллионов; от 45 до 110 — при численности избирателей свыше 2 млн человек.