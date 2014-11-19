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Posted 19 ноября 2014, 04:49

Published 19 ноября 2014, 04:49

Modified 2 марта 2023, 17:06

Updated 2 марта 2023, 17:06

Взять и сократить. В Госдуме придумали, как сэкономить на депутатах в регионах

Взять и сократить. В Госдуме придумали, как сэкономить на депутатах в регионах

19 ноября 2014, 04:49
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госдума
Уменьшение депутатского корпуса до 30 человек позволит привлечь дополнительные средства в бюджет.

Первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко подготовил законопроект, который предусматривает сокращение численности депутатского корпуса в региональных парламентах и городских думах в два-три раза.

Парламентарий предложил установить в каждом регионе максимум 30 человек, пишут «Известия». Сейчас количество депутатов законодательного органа госвласти в субъектах определяется в зависимости от численности избирателей, зарегистрированных на территории субъекта. От 15 до 50 депутатов должно быть при численности избирателей менее 500 тыс. человек; от 25 до 70 — при численности избирателей от 500 тыс. до миллиона человек; от 35 до 90 — при численности избирателей от миллиона до двух миллионов; от 45 до 110 — при численности избирателей свыше 2 млн человек.

Законопроектом также предполагается значительно сократить количество депутатов по всем четырем категориям. По первой категории быть избранными в законодательные органы власти смогут не более 10 депутатов, по второй — не более 15, по третьей — не более 20 и по четвертой — до 30 депутатов.

Алексей Диденко, депутат Госдумы:Любой кризисный период заставляет задумываться об эффективности управления, и депутатский корпус по 100 человек или 90 — это ни в какие рамки не лезет. Поэтому предполагается начать с коллег из регионов, у которых в кризисные времена депутатский корпус составляет более 100 человек и получает немаленькую зарплату.

По мнению Диденко, сокращение депутатского корпуса позволит сэкономить не только на сокращении зарплат, но и на аренде занимаемых площадей, что принесет в бюджет дополнительные деньги.

#Политика#Госдума#Депутаты
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