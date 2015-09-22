Студент пермского ВУЗа обвинен в половой связи с 15-летней девушкой

Posted 22 сентября 2015, 11:32
Published 22 сентября 2015, 11:32
Modified 2 марта 2023, 17:02
Updated 2 марта 2023, 17:02
В Перми суд признал виновным 22-летнего студента ВУЗа в половой связи со знакомой 15-летней девушкой.
Как сообщает СУ СКР, установлено, что с 25 июня 2014 года по 5 августа 2014 года молодой человек, зная, что его знакомая не достигла 16-летнего возраста, без применения насилия, неоднократно вступал с ней в интимную связь, нанося вред физическому и нравственному развитию ребенка.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 450 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу