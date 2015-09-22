properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября 2015, 11:32

Published 22 сентября 2015, 11:32

Modified 2 марта 2023, 17:02

Updated 2 марта 2023, 17:02

Студент пермского ВУЗа обвинен в половой связи с 15-летней девушкой

Студент пермского ВУЗа обвинен в половой связи с 15-летней девушкой

22 сентября 2015, 11:32
Фото: Properm.ru.
В наказание молодому человеку назначено 450 часов исправительных работ.

В Перми суд признал виновным 22-летнего студента ВУЗа в половой связи со знакомой 15-летней девушкой.

Как сообщает СУ СКР, установлено, что с 25 июня 2014 года по 5 августа 2014 года молодой человек, зная, что его знакомая не достигла 16-летнего возраста, без применения насилия, неоднократно вступал с ней в интимную связь, нанося вред физическому и нравственному развитию ребенка.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 450 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу

#Происшествия#Су скр#Несовершеннолетние
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика