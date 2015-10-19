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Posted 19 октября 2015, 04:10

Published 19 октября 2015, 04:10

Modified 2 марта 2023, 16:54

Updated 2 марта 2023, 16:54

Пошли по судам. В краевом арбитраже зарегистрировано десятки дел о банкротстве физлиц

Пошли по судам. В краевом арбитраже зарегистрировано десятки дел о банкротстве физлиц

19 октября 2015, 04:10
Фото: Properm.ru.
Properm.ru изучил картотеку Арбитражного суда Пермского края и увидел, что физические лица уже принялись активно осваивать новый закон, вступивший в силу в октябре.

За две недели со вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в Пермском крае в арбитражный суд поступило 25 исков с требованием признать гражданина банкротом. Это почти половина от всех поступивших в краевой арбитраж банкротных дел. Причем первые дела были зарегистрированы прямо в день вступления в силу нового закона. Отметим, в соседнем Екатеринбурге должники оказались в два раза активнее.

Подробнее о новом законе читайте в материалах на Properm.ru:
— Президент ВТБ24 о законе о банкротстве физлиц: «Мы до конца не понимаем его социальные последствия»;
— Что нужно знать о новом законе: «Банкротство — это не «индульгенция», которая «прощает» долги»;
— Эксперты о банкротстве физлиц: «Закон не дает ответы на текущие вызовы, а ставит новые вопросы».

Согласно данным картотеки, 12 жителей Пермского края обратились в арбитражный суд с иском о самобанкротстве, при этом многие их заявления суд оставил без движения. В семи случаях иски о банкротстве должника были поданы кредиторами-физлицами, в шести — организациями. Примечательно, что четыре заявления поступили от банков.

За первые две недели суд даже успел вынести определение об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом

Из определения Арбитражного суда Пермского края:— Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники обратилось с заявлением о признании индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом). Заявление мотивировано наличием подтвержденной вступившими в законную силу судебными актами основной задолженности в сумме 200,3 тыс. рублей, пени в сумме 13,3 тыс. рублей и 2,5 тыс. рублей процентов.
#Спецпроекты#Мнения#Банки#Должники
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