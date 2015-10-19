Пошли по судам. В краевом арбитраже зарегистрировано десятки дел о банкротстве физлиц

Подробнее о новом законе читайте в материалах на Properm.ru:

— Президент ВТБ24 о законе о банкротстве физлиц: «Мы до конца не понимаем его социальные последствия»;

— Что нужно знать о новом законе: «Банкротство — это не «индульгенция», которая «прощает» долги»;

— Эксперты о банкротстве физлиц: «Закон не дает ответы на текущие вызовы, а ставит новые вопросы».