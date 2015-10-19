Пошли по судам. В краевом арбитраже зарегистрировано десятки дел о банкротстве физлиц

Posted 19 октября 2015, 04:10
Published 19 октября 2015, 04:10
Modified 2 марта 2023, 16:54
Updated 2 марта 2023, 16:54
За две недели со вступления в силу закона о банкротстве физических лиц в Пермском крае в арбитражный суд поступило 25 исков с требованием признать гражданина банкротом. Это почти половина от всех поступивших в краевой арбитраж банкротных дел. Причем первые дела были зарегистрированы прямо в день вступления в силу нового закона. Отметим, в соседнем Екатеринбурге должники оказались в два раза активнее.
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Подробнее о новом законе читайте в материалах на Properm.ru:
Согласно данным картотеки, 12 жителей Пермского края обратились в арбитражный суд с иском о самобанкротстве, при этом многие их заявления суд оставил без движения. В семи случаях иски о банкротстве должника были поданы кредиторами-физлицами, в шести — организациями. Примечательно, что четыре заявления поступили от банков.
За первые две недели суд даже успел вынести определение об отказе в принятии заявления о признании должника банкротом