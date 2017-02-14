«Новогор-Прикамье»: в коммунальной аварии на Карпинского виноваты дорожники

По словам ООО «Новогор-Прикамье», в аварии виноваты дорожные работники. Они повредили пожарный гидрант во время чистки снега в ночь с 13 на 14 февраля. Сейчас от водоснабжения отключены дома № 21 и 23 по ул. Карпинского. Ведутся работы по ремонту гидранта и устранению образовавшейся наледи.