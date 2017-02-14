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Posted 14 февраля 2017, 07:47

Published 14 февраля 2017, 07:47

Modified 2 марта 2023, 14:33

Updated 2 марта 2023, 14:33

«Новогор-Прикамье»: в коммунальной аварии на Карпинского виноваты дорожники

14 февраля 2017, 07:47
Сюжет
Коммунальный рай
Отключено водоснабжения близлежащих домов. Ведутся работы по ремонту гидранта и устранению образовавшейся наледи.

Сегодня утром, 14 февраля, на ул. Карпинского произошла коммунальная авария. Из-за случившегося образовалась сильная пробка и были изменены маршруты трамваев. Многие пермяки опоздали на работу и учебу.

По словам ООО «Новогор-Прикамье», в аварии виноваты дорожные работники. Они повредили пожарный гидрант во время чистки снега в ночь с 13 на 14 февраля. Сейчас от водоснабжения отключены дома № 21 и 23 по ул. Карпинского. Ведутся работы по ремонту гидранта и устранению образовавшейся наледи.

#Происшествия#Коммунальный рай#Жесть#Жкх в перми
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