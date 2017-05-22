«Холст.Масло.Бензин»: художник Кирилл Зибницкий о красоте винтажных и современных автомобилей

Конечно, во многом тема ретро-автомобилей мне близка. Мне в целом нравится изображать старую технику. Много моих работ посвящены другим видам транспорта. В основном, паровозы и электрички. Не знаю, откуда у меня к ним такая любовь, но очень сильно будоражат с самого детства. Однажды убежал на Пермь 1 смотреть паровоз, еще в школу не ходил, а там меня какая-то тётка поймала и в милицию сдала. Шучу, что вот с тех пор моя любовь к паровозам только крепнет год от года. И мастерская у меня невдалеке от Перми 2, на Малкова. Каждый раз, когда слышу мощный гудок реставрированного паровоза Л-серии, сердце замирает. На «кладбище паровозов» в Кишертский район ездил неоднократно, часть работ писал как раз по оставленной там технике. А вот самолеты меня совсем никак не трогают.