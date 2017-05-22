«Холст.Масло.Бензин»: художник Кирилл Зибницкий о красоте винтажных и современных автомобилей

Posted 22 мая 2017, 13:10
Published 22 мая 2017, 13:10
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
«Был момент в жизни нашего народа, когда кукурузный вождь Никита Хрущев выдумал одну вещь. Необходимо было упразднить в государстве все отраслевые министерства, всю вертикаль, и всю власть сосредоточить в каждом конкретном регионе. В каждом областном центре создавался совет народного хозяйства, который представлял из себя сборище отрезанных кусочков министерств. Управлять страной так было нельзя, поэтому идея просуществовала недолго. А само это здание строилось про Кизелугольобъединение. Потом, помните, Пермглавснаб там был. Дом со львами — красивое здание, и в сквере напротив часто с дедушкой я гулял, сам сквер тогда просто «козий загон» назывался», — так пермский художник рассказывает о своей картине «Будни пермского Совнархоза», где возле «дома со львами» припаркован советский шикарный ГАЗ. Мы встретились на пермской «Ночи музеев» в автомобильном музее «Ретро Гараж».
— Когда была придумана серия «Холст.Масло.Бензин»?
— Задумка появилась давно, когда «Ретро Гараж» открывался еще в здании на улице Ким. Подумали тогда с Александром Черепановым, что неплохо было бы для разнообразия дополнить экспозицию музея не только архивными фотографиями, но и живописью, это же другой жанр. Это он предложил такую автомобильную тематику. Определили, сколько картин должно быть в серии, какие модели автомобилей должны быть изображены.
— На всех картинах — автомобили марки ГАЗ.
Да. Потому что в этом году 85-летие Горьковского автомобильного завода. Остановились именно на тех моделях, которые выпускал автогигант в разные годы. И хотелось отразить то, как автомобили жили и трудились именно в нашем родном городе.
Люди живут своими детскими впечатлениями много лет. У многих есть детские воспоминания о тех моделях ГАЗа, в тех «пейзажах», которые в городе на тот момент существовали.
Больше всего на картинках автомобилей ГАЗ-21. У меня самого очень много воспоминания об этих машинах. Тогда мы с родителями жители на улице Культуры (теперь Лебедева), в соседнем от Цирка доме. Там была стоянка такси. Мне всегда так хотелось ехать с папой не на трамвае, а на такси. Это был такой праздник! В те времена была очередь из желающих куда-то поехать: подошел, стоишь, ждешь, потом как большой садишься на переднее сиденье… Очень яркие воспоминания. Когда стал постарше, уже лет 7 мне было, появилась 24-я «Волга» — там уже другие впечатления.
Конечно, во многом тема ретро-автомобилей мне близка. Мне в целом нравится изображать старую технику. Много моих работ посвящены другим видам транспорта. В основном, паровозы и электрички. Не знаю, откуда у меня к ним такая любовь, но очень сильно будоражат с самого детства. Однажды убежал на Пермь 1 смотреть паровоз, еще в школу не ходил, а там меня какая-то тётка поймала и в милицию сдала. Шучу, что вот с тех пор моя любовь к паровозам только крепнет год от года. И мастерская у меня невдалеке от Перми 2, на Малкова. Каждый раз, когда слышу мощный гудок реставрированного паровоза Л-серии, сердце замирает. На «кладбище паровозов» в Кишертский район ездил неоднократно, часть работ писал как раз по оставленной там технике. А вот самолеты меня совсем никак не трогают.
— Подозреваю, что серия картин, посвященная именно модели ГАЗ-69, у вас уже в проекте? И про славную военную историю модели, и, может быть, про поиски нефти?
— Будет-будет! Эта работа будет продолжаться. Есть масса интересных автомобилей, например, которые АЗЛК выпускал. Но как человека в возрасте «немного за 50» меня крепко интересуют те автомобили, которые пришлись на мое детство. Детские впечатления перевешивают. Всегда и везде.
— Сравним красоту винтажных автомобилей и сегодняшних?
— На протяжении автомобильной истории несколько раз и коренным образом мода на дизайн кузова менялась. Мне кажется, что любому человеку более близки округлые, плавные, тягучие формы автомобиля. Посмотрите на первые «Волги», «Победу», ЗИМ. Даже у 24-й «Волги» формы уже меньше трогают, чем у «классических» автомобилей. И эта мода на некоторую округлость и плавность возвращалась несколько раз, даже лет 5–7 назад, особенно с развитием корейских автомобилей. Кто-то выбирал обтекаемые формы, кто-то более надутые. Сейчас процесс опять пошел в обратную сторону, автомобили внешне стали более собранные, строгие, утонченные.
— На ваш взгляд, повсеместный процесс надевания «корпоративных масок» обезличил машины?
— Да, как раз когда стали появляться эти дутыши округлые, они стали довольно безлики. В том числе и потому, что их просто стало много. Визуальная унификация модельного ряда автомобилей — она неоднозначна. У некоторых производителей это стало ярко выражено, и действительно запросто можно спутать младшую моделью со старшей. Вот взять Mercedes GLK — он был очень выразителен, он отличался, а сейчас его заменили «обмыленным» последователем. Смысл в корпоративной узнаваемости бренда, конечно, есть, но для выразительной вариативности здесь места уже не остается.
— На какие современные автомобили смотрите и глаз радуется? На что смотреть даже не хочется?
BMW и Audi — глаз радуется. А вот смотришь на некоторые модели Nissan... Это замечательный концерн, у которого были большие удачи с дизайном, но иногда просто провальные вещи делает. Вы посмотрите на беременную антилопу — Nissan Teeda. Или раньше была модель Primera. Вам нравится, потому что на дельфина похожа? Ну пусть будет тогда (смеется).
— Давайте тогда уж и по Nissan Juke пройдемся: его внешний вид либо обожают, либо ненавидят.
Останусь посередине между ними. В нем есть и интересные моменты, и отталкивающие. Сужу не по деталям, а по «мгновенному» восприятию. Конечно, все очень индивидуально и субъективно, на роль эксперта претендовать не могу, смотрю с позиции потребителя.
— Вам нравится, как изменился дизайн автомобилей LADA в последние 5 лет?
— Определенные шаги были сделаны в хорошую сторону по сравнению с тем, что было раньше. Но шаги в общем развитии бренда — не в том направлении, в котором идет весь мир.
— Почему?
— Никогда и никакой автомобиль не может быть хорошо сделан, если люди, которые делают его, знают, что он убыточен для производства.