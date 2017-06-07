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Posted 7 июня 2017, 04:26

Published 7 июня 2017, 04:26

Modified 2 марта 2023, 14:04

Updated 2 марта 2023, 14:04

Девочку, пострадавшую от обрушения сцены у ДК Солдатова, выписали из больницы

Девочку, пострадавшую от обрушения сцены у ДК Солдатова, выписали из больницы

7 июня 2017, 04:26
Фото: Properm.ru.
В стационаре остается еще один пострадавший ребенок.

Еще один ребенок, пострадавший от падения конструкции около ДК им. Солдатова 24 мая, выписан из больницы. По информации Министерства здравоохранения региона, девочку отправили домой под амбулаторное наблюдение.

В стационаре остается одна пострадавшая, которая перенесла операцию. Она находится в отделении нейрохирургии, врачи отмечают положительную динамику. В конце недели планируется провести консилиум по ее лечению и восстановлению.

#Общество
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