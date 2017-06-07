Девочку, пострадавшую от обрушения сцены у ДК Солдатова, выписали из больницы

Posted 7 июня 2017, 04:26
Published 7 июня 2017, 04:26
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
Еще один ребенок, пострадавший от падения конструкции около ДК им. Солдатова 24 мая, выписан из больницы. По информации Министерства здравоохранения региона, девочку отправили домой под амбулаторное наблюдение.
В стационаре остается одна пострадавшая, которая перенесла операцию. Она находится в отделении нейрохирургии, врачи отмечают положительную динамику. В конце недели планируется провести консилиум по ее лечению и восстановлению.