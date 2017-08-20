Пермская история успеха v.2.0. Как заставить администрацию восстановить свой дом

Однако востановление дома должно было начатся еще пять лет назад. Мы пообщались с юристом Виталием Степановым, который рассказал, что нужно, чтобы добиться законного ремонта своего дома, а также в очередной раз подтвердил, что инициатива жильцов может преобразить не только облик своего дома, но и вдохновить других горожан.