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Posted 20 августа 2017, 16:00

Published 20 августа 2017, 16:00

Modified 2 марта 2023, 14:45

Updated 2 марта 2023, 14:45

Пермская история успеха v.2.0. Как заставить администрацию восстановить свой дом

Пермская история успеха v.2.0. Как заставить администрацию восстановить свой дом

20 августа 2017, 16:00
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru.
Сюжет
Капремонт
Разбираемся на примере дома на Компросе,71.

На этой неделе администрация города Перми в рамках исполнения решения суда объявила аукцион на ремонт дома по адресу Комсомольский проспект, 71. Максимальная сумма контракта 23 млн 71 тыс. рублей. Источником финансирования послужил бюджет города Перми.

Однако востановление дома должно было начатся еще пять лет назад. Мы пообщались с юристом Виталием Степановым, который рассказал, что нужно, чтобы добиться законного ремонта своего дома, а также в очередной раз подтвердил, что инициатива жильцов может преобразить не только облик своего дома, но и вдохновить других горожан.

***

— Виталий, администрация Перми на днях опубликовала аукцион на ремонт дома на Компросе, 71. Но суд обязал их провести работы еще пять лет назад. Расскажите, кто тогда, в 2012 году выходил в суд, и какие были претензии?

— В Ленинский районный суд обратились несколько собственников квартир в доме и ТСЖ с требованиями к администрации города о проведении капитального ремонта ряда инженерных систем многоквартирного дома: сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления и балконов.

В результате иск был удовлетворен. Ответчик обжаловал его в краевом суде, однако и там судебный акт был вынесен в пользу жителей и ТСЖ.

— Долго ли длился процесс?

— Обычно такие процессы длятся около года, поскольку, как правило, необходимо проведение сложной строительно-технической экспертизы.

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— Дом участвовал и в других программах по ремонту. Что они из себя представляют?

— В ходе реформирования сферы ЖКХ государство и муниципалитеты разработали несколько программ, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе с различными условиями софинансирования его проведения собственниками помещений в домах (нам встречались условия от 5 до 30% стоимости работ оплачивали собственники). Например, по одной из таких программ в 2013 году на Компросе 71 была отремонтирована крыша: 5% заплатили собственники, 95% составили бюджетные деньги.

С 2014 года усилия государства в плане капитального ремонта многоквартирных домов в основном направлены на построение системы его проведения через оплату ежемесячных взносов жителями домов на специальные счета или в «общий котел».

#Спецпроекты#Общество#Капремонт#Госзакупки#Администрация Перми
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