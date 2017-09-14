Опасные участки трассы Кунгур-Соликамск окропят святой водой

Служители церкви не в первый раз проводят обряд освящения аварийной трассы. Летом 2013 года был проведен на перекрестках (перекрестье — место мистическое и бесовское) улиц Героев Хасана и Васильева, а также шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых. Однако, по данным пермской дирекции дорожного движения, серьезных изменений на этих участках не произошло.