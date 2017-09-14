Опасные участки трассы Кунгур-Соликамск окропят святой водой

Posted 14 сентября 2017, 04:39
Published 14 сентября 2017, 04:39
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Участок трассы Кунгур-Соликамск, где в последнее время часто происходят автомобильные аварии, настоятель Спасо-Преображенского храма окропит святой водой. Таким образом ГИБДД по Пермскому краю планирует бороться с аварийностью на дорогах.
По просьбе дорожной полиции 14 сентября протоиерей Андрей, настоятель Спасо-Преображенского храма, проведет крестный ход и освятит опасные участки дороги. Большую часть пути участники проедут на автомобилях, а по самым аварийно-опасным участкам пройдут пешком.
Служители церкви не в первый раз проводят обряд освящения аварийной трассы. Летом 2013 года был проведен на перекрестках (перекрестье — место мистическое и бесовское) улиц Героев Хасана и Васильева, а также шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых. Однако, по данным пермской дирекции дорожного движения, серьезных изменений на этих участках не произошло.