properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 сентября 2017, 04:39

Published 14 сентября 2017, 04:39

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Опасные участки трассы Кунгур-Соликамск окропят святой водой

Опасные участки трассы Кунгур-Соликамск окропят святой водой

14 сентября 2017, 04:39
Фото: Properm.ru.
Большую часть пути участники крестного хода проедут на автомобилях.

Участок трассы Кунгур-Соликамск, где в последнее время часто происходят автомобильные аварии, настоятель Спасо-Преображенского храма окропит святой водой. Таким образом ГИБДД по Пермскому краю планирует бороться с аварийностью на дорогах.

По просьбе дорожной полиции 14 сентября протоиерей Андрей, настоятель Спасо-Преображенского храма, проведет крестный ход и освятит опасные участки дороги. Большую часть пути участники проедут на автомобилях, а по самым аварийно-опасным участкам пройдут пешком.

Служители церкви не в первый раз проводят обряд освящения аварийной трассы. Летом 2013 года был проведен на перекрестках (перекрестье — место мистическое и бесовское) улиц Героев Хасана и Васильева, а также шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых. Однако, по данным пермской дирекции дорожного движения, серьезных изменений на этих участках не произошло.

#Авто#Безопасность дорожного движения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика