Градостроительный комитет думы Перми одобрил коэффициент плотности застройки жилых зон

Posted 20 сентября 2017, 10:43
Published 20 сентября 2017, 10:43
Modified 24 декабря, 18:41
Updated 24 декабря, 18:41
Комитет по вопросам градостроительства Пермской городской Думы единогласно проголосовал за введение предложенного администрацией города коэффициента плотности застройки. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», он вводится для жилых зон (Ж-1, Ж-2 и Ц-1).
Значение коэффициента зависят от размеров участков. Чем больше территория — тем большая плотность застройки.
|Размер участка
|Коэффициент
|1,2 — 1,99 тыс. кв.м
|1,5
|2 — 2,99 тыс. кв.м
|2
|3 — 4,99 тыс. кв.м
|2,3
|5 тыс. кв.м и более
|2,5
Изначально мэрия планировала ввести единый коэффициент «2» для всех участков. Однако такие намерения вызвали резонанс среди застройщиков, работающих на территории Перми.
Предлагаемые ограничения не будут применяться к строящимся объектам и договорам о развитии застроенных территорий, которые были заключены до даты вступления в силу указанных строительных регламентов.