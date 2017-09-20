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Posted 20 сентября 2017, 10:43

Published 20 сентября 2017, 10:43

Modified 24 декабря, 18:41

Updated 24 декабря, 18:41

Градостроительный комитет думы Перми одобрил коэффициент плотности застройки жилых зон

20 сентября 2017, 10:43
Сюжет
Градостроительство
Чем больше территория — тем большая плотность застройки.

Комитет по вопросам градостроительства Пермской городской Думы единогласно проголосовал за введение предложенного администрацией города коэффициента плотности застройки. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», он вводится для жилых зон (Ж-1, Ж-2 и Ц-1).

Значение коэффициента зависят от размеров участков. Чем больше территория — тем большая плотность застройки.

Размер участка Коэффициент
1,2 — 1,99 тыс. кв.м 1,5
2 — 2,99 тыс. кв.м 2
3 — 4,99 тыс. кв.м 2,3
5 тыс. кв.м и более 2,5

Изначально мэрия планировала ввести единый коэффициент «2» для всех участков. Однако такие намерения вызвали резонанс среди застройщиков, работающих на территории Перми.

Предлагаемые ограничения не будут применяться к строящимся объектам и договорам о развитии застроенных территорий, которые были заключены до даты вступления в силу указанных строительных регламентов.

#Недвижимость#Градостроительство#Застройка#Градостроительная политика
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