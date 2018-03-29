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Posted 29 марта 2018, 12:20

Published 29 марта 2018, 12:20

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Теодор Курентзис представил программу XII сезона Дягилевского фестиваля

29 марта 2018, 12:20
Сюжет
Дягилевский фестиваль
Рассказываем, что вас ждет в этом году. По словам маэстро, программа этого года — одна из лучших, которые создавал театр.

Сегодня, 29 марта, худрук Пермского оперного театра Теодор Курентзис рассказал о программе XII сезона Международного Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 14 по 24 июня и задействует около десяти городских площадок. В том числе один из цехов завода им. Шпагина.

Теодор Курентзис, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета:— Наша мечта и идея Дягилевского фестиваля — создавать что-то новое. Это принцип, которого придерживался Сергей Дягилев — смотреть на три-четыре шага вперед, создавать задел для развития культуры будущего. Эту же идею стараемся воплотить и мы. И в этом году нам это определенно удалось. Программа, которую мы сформировали — одна из лучших, какие мы представляли, способная конкурировать с событиями крупнейших мировых фестивалей.

Главным событием фестиваля станет премьера драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке одного из самых востребованных и обсуждаемых в мире режиссеров Ромео Кастеллуччи. Музыкальную составляющую в пермской версии спектакля представят оркестр и хор musicAeterna. Спектакль будет идти на сцене Пермского театра оперы и балета в течение первых трех дней фестиваля. За дирижерский пульт встанут Теодор Курентзис и Петр Белякин.

В разгар фестиваля (19 и 20 июня) будет показан авангардный балет Nicht Sсhlafen («Не спать») знаменитого бельгийского хореографа Алена Плателя, исполненный артистами его танцевальной компании les ballets C de la B. Балет проехал по нескольким крупным фестивальным площадкам Европы и теперь впервые будет исполнен в России.

Также в новом сезоне фестиваля, впервые за последние годы, прозвучит джазовая музыка в исполнении признанного мастера импровизации — лондонского музыканта российского происхождения Евгения Стригалева. Также зрители фестиваля услышат полный фортепианный цикл Леонида Десятникова «Буковинские песни» в исполнении примы Пермской оперы Надежды Павловой и пианиста Алексея Гориболя.

Любителей таинственности ждет очередной piano-gala. В ночном концерте примут участие четыре знаменитых пианиста: Алексей Любимов, Александр Мельников, Алексей Зуев и Вячеслав Попругин. Также гости фестиваля вновь смогут встретить рассвет на берегу Камы после утонченных утренних концертов в Пермской художественной галерее.

Тем, кто мечтает выспаться, будет интересен новый формат — sleep concert. Восьмичасовую колыбельную для участников проекта будут исполнять музыканты Фестивального оркестра Николай Скачков и Сергей Полтавский. Каждый зритель займет кровать, получит подушку и одеяло и после третьего звонка погрузится в полную темноту, сон и звуки музыки.

Марк де Мони, генеральный продюсер Международного Дягилевского фестиваля:— Сила и привлекательность Дягилевского фестиваля в том, что каждый может не только выбрать событие, отвечающее его интересам и вкусу, но и открыть для себя что-то новое. Здесь есть место разным эпохам, разным эстетикам, жанрам и направлениям. При этом в программе нет решительно ничего привычного, всё, что в ней представлено — будь то признанный шедевр или авангардное, экспериментальное сочинение — находится вне времени, это всё — искусство в чистом виде.

Традиционно в сквере перед театром будет работать Фестивальный клуб. Здесь пройдет более 80 мероприятий: видеопоказов, лекций, встреч и семинаров. Закрывать фестиваль будет Четвертая симфония Густава Малера в исполнении Фестивального оркестра под руководством Теодора Курентзиса.

Как сообщают в пресс-службе театра, продажа билетов откроется, ориентировочно, через две недели. Также в этом году будет действовать новая схема продажи «вездеходов». Право приобрести один из 20-ти вездеходов будет разыграно среди всех, подавших заявку с 30 марта по 6 апреля 2018. Имена победителей станут известны вечером 6 апреля.

#Афиша#Дягилевский фестиваль#Театр оперы и балета#Курентзис
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