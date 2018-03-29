Теодор Курентзис представил программу XII сезона Дягилевского фестиваля

Posted 29 марта 2018, 12:20
Published 29 марта 2018, 12:20
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Сегодня, 29 марта, худрук Пермского оперного театра Теодор Курентзис рассказал о программе XII сезона Международного Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 14 по 24 июня и задействует около десяти городских площадок. В том числе один из цехов завода им. Шпагина.
Главным событием фестиваля станет премьера драматической оратории Артюра Онеггера «Жанна на костре» в постановке одного из самых востребованных и обсуждаемых в мире режиссеров Ромео Кастеллуччи. Музыкальную составляющую в пермской версии спектакля представят оркестр и хор musicAeterna. Спектакль будет идти на сцене Пермского театра оперы и балета в течение первых трех дней фестиваля. За дирижерский пульт встанут Теодор Курентзис и Петр Белякин.
В разгар фестиваля (19 и 20 июня) будет показан авангардный балет Nicht Sсhlafen («Не спать») знаменитого бельгийского хореографа Алена Плателя, исполненный артистами его танцевальной компании les ballets C de la B. Балет проехал по нескольким крупным фестивальным площадкам Европы и теперь впервые будет исполнен в России.
Также в новом сезоне фестиваля, впервые за последние годы, прозвучит джазовая музыка в исполнении признанного мастера импровизации — лондонского музыканта российского происхождения Евгения Стригалева. Также зрители фестиваля услышат полный фортепианный цикл Леонида Десятникова «Буковинские песни» в исполнении примы Пермской оперы Надежды Павловой и пианиста Алексея Гориболя.
Любителей таинственности ждет очередной piano-gala. В ночном концерте примут участие четыре знаменитых пианиста: Алексей Любимов, Александр Мельников, Алексей Зуев и Вячеслав Попругин. Также гости фестиваля вновь смогут встретить рассвет на берегу Камы после утонченных утренних концертов в Пермской художественной галерее.
Тем, кто мечтает выспаться, будет интересен новый формат — sleep concert. Восьмичасовую колыбельную для участников проекта будут исполнять музыканты Фестивального оркестра Николай Скачков и Сергей Полтавский. Каждый зритель займет кровать, получит подушку и одеяло и после третьего звонка погрузится в полную темноту, сон и звуки музыки.
Традиционно в сквере перед театром будет работать Фестивальный клуб. Здесь пройдет более 80 мероприятий: видеопоказов, лекций, встреч и семинаров. Закрывать фестиваль будет Четвертая симфония Густава Малера в исполнении Фестивального оркестра под руководством Теодора Курентзиса.
Как сообщают в пресс-службе театра, продажа билетов откроется, ориентировочно, через две недели. Также в этом году будет действовать новая схема продажи «вездеходов». Право приобрести один из 20-ти вездеходов будет разыграно среди всех, подавших заявку с 30 марта по 6 апреля 2018. Имена победителей станут известны вечером 6 апреля.