Теодор Курентзис представил программу XII сезона Дягилевского фестиваля

Как сообщают в пресс-службе театра, продажа билетов откроется, ориентировочно, через две недели. Также в этом году будет действовать новая схема продажи «вездеходов». Право приобрести один из 20-ти вездеходов будет разыграно среди всех, подавших заявку с 30 марта по 6 апреля 2018. Имена победителей станут известны вечером 6 апреля.