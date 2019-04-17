Бывший вице-премьер Владимир Рыбакин дал показания по делу Алмаза Закиева, обвиняемого в коррупции

На следующем заседании будет принято решение по ходатайству защиты, об исключении из материалов дела результатов двух проведенных судебных экспертиз от 30 ноября 2016 года и 23 июля 2018 года. Кроме того, выступят два свидетеля, один из которых представитель потерпевшей стороны начальник «Мостоотряд 123» Юрий Истягин. Ранее руководитель организации утверждал, что экс-министр оказывал на него давление и угрожал «убрать» компанию с рынка.