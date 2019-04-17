Бывший вице-премьер Владимир Рыбакин дал показания по делу Алмаза Закиева, обвиняемого в коррупции

Posted 17 апреля 2019, 07:26
Published 17 апреля 2019, 07:26
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Сегодня, 17 апреля, в Ленинском районом суде состоялось очередное заседание по делу экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). По видеосвязи выступил свидетель из Тюмени, а также свои показания дал бывший первый заместитель председателя правительства Прикамья.
Первым выступил индивидуальный предприниматель Рамиль Идиатулин. Он рассказал о том, что бывший чиновник в конце 2014 года пытался продать ему свою квартиру за 30 млн рублей. Стоимость жилья бизнесмен не посчитал завышенной, но в итоге они не смогли договориться о продаже.
Следующим свои показания дал экс-первый зампредседателя краевого правительства Владимир Рыбакин. По словам свидетеля, в период совместной работы были выявлены нарушения в строительстве Чусовского обхода. Рыбакин считает, что повторно проведенная экспертиза объекта была необходима. При этом, «влияние на неё Алмаз Закиев не оказывал».
На следующем заседании будет принято решение по ходатайству защиты, об исключении из материалов дела результатов двух проведенных судебных экспертиз от 30 ноября 2016 года и 23 июля 2018 года. Кроме того, выступят два свидетеля, один из которых представитель потерпевшей стороны начальник «Мостоотряд 123» Юрий Истягин. Ранее руководитель организации утверждал, что экс-министр оказывал на него давление и угрожал «убрать» компанию с рынка.
По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года от представителя «Мостострой-12» министр получил в качестве взятки 8,4 млн рублей. Предполагается, что за разницу в стоимости Закиев обещал оказать содействие компании в победе на аукционе на выполнение работ по строительству дорожного обхода Чусового.