Омбудсмен попросил краевую прокуратуру проверить действия главы Кудымкарского района

Экспедиция «Мемориала» проходила с 5 по 11 августа. В ней участвовали волонтеры из России, Италии и Литвы. Участники должны были установить памятные знаки, однако Климов запретил им. После этого в отношении одного из участников экспедии Леонида Ладанова было возбуждено два уголовных дела: о незаконной рубке деревьев и фиктивной регистрации. Председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов раскритиковал действия властей, назвав их поступки «цинизмом и моральным уродством».