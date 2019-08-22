Омбудсмен попросил краевую прокуратуру проверить действия главы Кудымкарского района

Posted 22 августа 2019, 05:34
Published 22 августа 2019, 05:34
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
После скандала вокруг экспедиции «Мемориала» уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков попросил прокурора Пермского края просить провести проверку в отношении главы Кудымкарского муниципального района Валерия Климова Ранее чиновник отказал правозащитному обществу в установке памятных знаков.
«Считаю возможным действия главы Кудымкарского района рассматривать как нарушающие свободу деятельности общественных организаций и противоречащие государственной политике по увековечиванию памяти жертв политических репрессий», — говорится в документе.
Кроме того, учитывая общественный резонанс, омбудсмен рекомендует Валерию Климову публично обосновать причину отказа в оказании содействия «Мемориалу» в проведении экспедиции, а впредь помогать в реализации гражданских инициатив.
Экспедиция «Мемориала» проходила с 5 по 11 августа. В ней участвовали волонтеры из России, Италии и Литвы. Участники должны были установить памятные знаки, однако Климов запретил им. После этого в отношении одного из участников экспедии Леонида Ладанова было возбуждено два уголовных дела: о незаконной рубке деревьев и фиктивной регистрации. Председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов раскритиковал действия властей, назвав их поступки «цинизмом и моральным уродством».