Комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство храма РПЦ на Парковом

По мнению представителя Пермского Богоявленского мужского монастыря, построенный храм будет украшать микрорайон. Кроме него епархия собирается возвести воскресную школу на 32 ученика и административное здание. Во время обсуждения проекта члены комиссии обратили внимание, что появление храма не должно лишать жителей микрорайона доступа к берегу реки Мулянки. В ближайшее время вопрос о строительстве храма на Парковом должны обсудить на публичных слушаниях. Дата пока неизвестна.