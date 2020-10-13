Комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство храма РПЦ на Парковом

Posted 13 октября 2020, 06:48
Published 13 октября 2020, 06:48
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Вчера, 12 октября, комиссия по землепользованию и застройке поддержала просьбу Пермского Богоявленского мужского монастыря об использовании участка на пересечении ул. Куфонина с проспектом Парковым для строительства храма. Речь идет об участке площадью 4,4 тыс. кв.м. Сейчас эта территория находится в зоне обслуживания рекреационных территорий (Ц-4) и принадлежит муниципалитету. Ранее городские власти уже предоставили РПЦ соседний участок для строительства храма.
По мнению представителя Пермского Богоявленского мужского монастыря, построенный храм будет украшать микрорайон. Кроме него епархия собирается возвести воскресную школу на 32 ученика и административное здание. Во время обсуждения проекта члены комиссии обратили внимание, что появление храма не должно лишать жителей микрорайона доступа к берегу реки Мулянки. В ближайшее время вопрос о строительстве храма на Парковом должны обсудить на публичных слушаниях. Дата пока неизвестна.
О планах Пермской епархии РПЦ построить храм в микрорайоне «Парковый» стало известно еще в 2012 году. Планировалось, что здание появится на ул. Куфонина, 5. Однако позднее от этих планов отказались из-за необходимости работ по берегоукреплению.