Тумбы на Компросе не торопятся переделывать. Однако выяснилось, что опоры тоже не подходят

Сюжет Городская среда

В инспекции по охране культурного наследия не согласны с утверждением, что опоры не соответствуют стилистике 1950-х годов.

Общественник Антон Вычегжанин получил ответ по вопросу о реконструкции аллеи Комсомольского проспекта из инспекции по охране объектов культурного наследия. Он опубликовал пост в Facebook в четверг, 12 ноября. Вычегжанину направили письмо в сентябре, однако о существовании ответа на обращение он узнал только на этой неделе. Он привлек внимание властей к несоответствию опор фонарей стилистике 1950-х годов и упомянул неподходящие тумбы. В инспекции по охране объектов культурного наследия не согласились с позицией пермяка по поводу опор. «Тумбы якобы признали неправильными — хорошо, только движухи за два месяца не видно по ним. А опоры отказываются признавать «левыми», которые очевиднейшим образом не в стилистике 50-х годов», — возмущается пермяк. Вычегжанин добавил, что ему отправили еще один ответ, в котором сообщили, что дополнительная информация в инспекции отсутствует. Журналист Properm.ru писал о новых тумбах на Компросе еще в апреле. Они дважды были признаны не соответствующими историческому облику объекта и не подходили по размерам. Власти Перми начали готовить Комсомольский проспект к 300-летию города в прошлом году. В рамках реконструкции аллеи Компроса подрядчик должен поставить тумбы, которые снесли из-за их непригодного вида.