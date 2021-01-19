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Posted 19 января 2021, 10:53

Published 19 января 2021, 10:53

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Прокуратура внесла министру ЖКХ Андрею Кокореву представление

19 января 2021, 10:53
Сюжет
Коммунальный рай
Подконтрольное ведомство незаконно начислило жителям взносы по капремонту.

Прокуратура Пермского края внесла представление заместителю председателя правительства — министру ЖКХ и благоустройства региона Андрею Кокореву. Речь идет о деятельности Фонда капремонта в части начисления взносов и пени по ул. Академика Веденеева.

Один из домов был сдан в эксплуатацию в 2014 года и включен в программу капремонта с февраля 2015 года. Согласно региональному законодательству обязанность по уплате взносов возникает не ранее чем через 4 года 11 месяцев. Однако оператор стал начислять взносы раньше, в результате с жильцов собрали свыше 2 млн рублей. После вмешательства прокуратуры права собственников жилья были восстановлены и им провели перерасчет.

Редакция Properm.ru направила в адрес министерства запрос об обстоятельствах и причинах случившегося.

Схожая ситуация развивается с домом на Хабаровской, 54, где жителям начисляют платежи за капремонт, хотя по закону они также не должны были платить. Сейчас пермяки пытаются оспорить штрафы и долг в суде.

UPD: в министерстве ЖКХ пояснили, что фонд произвел автоматический перерасчет всем собственникам дома в счет будущих платежей. В квитанциях за январь жители увидят корректную информацию. Начисление взносов раньше срока произошло из-за «разночтения в законе».

#Общество#Коммунальный рай
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