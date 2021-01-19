Прокуратура внесла министру ЖКХ Андрею Кокореву представление

Один из домов был сдан в эксплуатацию в 2014 года и включен в программу капремонта с февраля 2015 года. Согласно региональному законодательству обязанность по уплате взносов возникает не ранее чем через 4 года 11 месяцев. Однако оператор стал начислять взносы раньше, в результате с жильцов собрали свыше 2 млн рублей. После вмешательства прокуратуры права собственников жилья были восстановлены и им провели перерасчет.