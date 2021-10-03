Новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 29 территориях Прикамья. Список

Posted 3 октября 2021, 13:02
Published 3 октября 2021, 13:02
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
В Прикамье за последние сутки 507 случаев заражения коронавирусом обнаружены в 29 территориях. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на Роспотребнадзор.
Больше всего заболевших зафиксировано в Перми — 249. В Пермском муниципальном районе коронавирус диагностировали у 68 человек, в Березниках — у 33. В Верещагинском городском округе COVID-19 подтвердился у 22 пациентов. В Кишертском городском округе выявлено 19 случаев инфекции, в Очерском и Суксунском городских округах — по 17. В Соликамском городском округе и Кунгуре зафиксировано по 16 случаев заражения ковидом.
В Частинском муниципальном округе проживает восемь новых пациентов с коронавирусом, в Кунгурском — шесть. В Краснокамском и Чусовском гороских округах зарегистрировано по пять больных COVID-19, в Лысьвенском — четверо, а в Добрянском — трое. По два человека с ковидом находятся в Октябрьском и Нытвенском городских, а также Бардымском, Александровском и Кишертском муниципальном округах.
Меньше всего случаев коронавируса — по одному — обнаружено в девяти муниципалитетах Прикамья: Кизеле, Ильинском, Осинском, Оханском городских округах, а также в Березовском, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах, Большесосновском муниципальном районе и ЗАТО Звездный.
С начала распространения инфекции в регионе подтверждено 103 074 случая заражения.