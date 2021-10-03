Новые случаи заражения COVID-19 обнаружены в 29 территориях Прикамья. Список

В Частинском муниципальном округе проживает восемь новых пациентов с коронавирусом, в Кунгурском — шесть. В Краснокамском и Чусовском гороских округах зарегистрировано по пять больных COVID-19, в Лысьвенском — четверо, а в Добрянском — трое. По два человека с ковидом находятся в Октябрьском и Нытвенском городских, а также Бардымском, Александровском и Кишертском муниципальном округах.