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Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Пермском крае

Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Пермском крае

18 декабря 2023, 09:30
Фото: 1MI
15 декабря 2023 года указом губернатора утверждено предельное значение роста цен на услуги ЖКХ в Прикамье.

Предельный максимальный индекс изменения размера платы за ЖКХ в Прикамье составит 15,1%. Согласно указу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, цены на коммунальные услуги вырастут с 1 июля 2024 года.

Из распоряжения правительства РФ от 10 ноября следует, что средний показатель роста размера платы за услуги ЖКХ в регионе не должен превышать 10,2%. Предельно допустимое отклонение от индекса среди субъектов Пермском крае составляет 4,9%. Самый высокий рост платы за ЖКУ во второй половине 2024 года ожидается в Забайкальском крае — 15%, самый низкий — в Магаданской области — 4,9%.

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