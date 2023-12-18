Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Пермском крае

Из распоряжения правительства РФ от 10 ноября следует, что средний показатель роста размера платы за услуги ЖКХ в регионе не должен превышать 10,2%. Предельно допустимое отклонение от индекса среди субъектов Пермском крае составляет 4,9%. Самый высокий рост платы за ЖКУ во второй половине 2024 года ожидается в Забайкальском крае — 15%, самый низкий — в Магаданской области — 4,9%.