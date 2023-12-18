Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Пермском крае

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:38
Предельный максимальный индекс изменения размера платы за ЖКХ в Прикамье составит 15,1%. Согласно указу губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, цены на коммунальные услуги вырастут с 1 июля 2024 года.
Из распоряжения правительства РФ от 10 ноября следует, что средний показатель роста размера платы за услуги ЖКХ в регионе не должен превышать 10,2%. Предельно допустимое отклонение от индекса среди субъектов Пермском крае составляет 4,9%. Самый высокий рост платы за ЖКУ во второй половине 2024 года ожидается в Забайкальском крае — 15%, самый низкий — в Магаданской области — 4,9%.