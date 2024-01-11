Пермь 20-х годов. Ландромат, хищения, взятки и убийства. Часть первая

Рассмотрение дела чуть было не прервалось из-за исчезновения Найдановой. В июле она не явилась на заседание и была объявлена в розыск. Адвокаты Лопаевой пытались приостановить по этой причине судебный процесс, но им было отказано. Дело в отношении исчезнувшей в неизвестном направлении Найдановой выделили в отдельное производство, заседание продолжили и на 9 января 2024 года назначены прения сторон уже только в отношении Елены Лопаевой. А до этого по делу изучались многочисленные свидетельства трат денег на нужды экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Последний в оглашенных показаниях утверждает, что решения о покупках и оплате походов в ресторан из бюджета фонда принимали Найданова и Лопаева.