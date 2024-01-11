Пермь 20-х годов. Ландромат, хищения, взятки и убийства. Часть первая

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В 2023 году два знаковых уголовных дела завершились реальными приговорами для организаторов преступления. Истории «пермского ландромата» в УФССП и хищений при строительстве зоопарка завершились для экс-главы УФССП Игоря Кожевникова и бывшего директора УКС Пермского края Дмитрия Левинского реальными сроками заключения в колониях строгого режима.
За созданную систему обналичивания денег через исполнительные производства Кожевникова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 15 млн рублей. Кроме того, его лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение семи лет занимать должности на госслужбе.
Его заместительницу Александру Марданову, заключившую досудебное соглашение со следствием и рассказавшую все подробности дела, судят в Мотовилихинском суде третий раз — из-за неточностей, допущенных в приговоре. Первое заседание по ее делу состоялось 22 декабря.
Дело третьего высокопоставленного фигуранта, экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая, во второй раз рассматривают в Дзержинском районном суде. Остальные, менее публичные участники «пермского ландромата» осуждены в разных судах Перми.
Еще одно знаковое уголовное дело, а точнее, серия уголовных дел в отношении эк-руководителя УКС Пермского края Дмитрия Левинского завершилась приговором к колонии строго режима и штрафу 15 млн рублей. В отношении него было возбуждено пять уголовных дел, два из них связаны со строительством зоопарка в Перми.
Последним приговором Левинскому и его экс-подчиненному Виталию Габову в Ленинском районном суде назначено, соответственно, семь лет колонии строгого режима (по совокупности приговоров — девять), Габову — пять лет колонии общего режима. Вдобавок Левинский должен выплатить штраф 15 млн рублей.
Кроме них, по разным делам были осуждены несколько подрядчиков УКС Пермского края. Самый большой срок среди них по делу о хищении 353,7 млн рублей получил куратор строительства зоопарка от компании-генподрядчика АО «РЖДстрой» Илья Козырев. В феврале 2022 года Ленинский районный суд приговорил куратора строительства зоопарка к четырем годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей, которые он должен был заплатить в федеральный бюджет.
Первое дело, по которому осудили Дмитрия Левинского еще в 2021 году (о сносе гаражей в Разгуляе), неразрывно связано с благотворительным фондом «Содействие — XXI век», из средств которого и оплачивались расходы на демонтаж строений. Здесь укажем и то, что у свидетеля по делу о «пермском ландромате» Анатолия Варламова частью взятки экс-прокурору Сергею Мураю были два гаражных бокса в Разгуляе.
Сейчас же в Ленинском районном суде рассматривается уголовное дело о хищениях денег фонда «Содействие — XXI век» — более 67,7 млн рублей. По делу проходят два обвиняемых — экс-зампред правительства Прикамья Елена Лопаева и директор фонда Елена Найданова.
Рассмотрение дела чуть было не прервалось из-за исчезновения Найдановой. В июле она не явилась на заседание и была объявлена в розыск. Адвокаты Лопаевой пытались приостановить по этой причине судебный процесс, но им было отказано. Дело в отношении исчезнувшей в неизвестном направлении Найдановой выделили в отдельное производство, заседание продолжили и на 9 января 2024 года назначены прения сторон уже только в отношении Елены Лопаевой. А до этого по делу изучались многочисленные свидетельства трат денег на нужды экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова. Последний в оглашенных показаниях утверждает, что решения о покупках и оплате походов в ресторан из бюджета фонда принимали Найданова и Лопаева.
5 октября поздно вечером на Гайве на выходе из собственного бара был застрелен пермский бизнесмен Александр Луков. Сразу в СМИ появилась информация, что у покойного был конфликт с партнерами.
Убитый Александр Луков был владельцем части мини-рынка у станции Молодежной, а также владел ООО «Лодочка», основной деятельностью которого является розничная торговля продуктами, табаком и алкоголем. Также Александр и два его партнера — Руслан Шардаков и Антон Силаев — были учредителями нефтегазовой компании ООО «Аспект-Профит». Каждому из них принадлежит по трети компании. «Аспект-Профит» был создан 20 лет назад, в 2020 и 2021 годах у него зафиксирован нулевой доход.
В ноябре прошлого года Александр Луков попросил Руслана Шардакова передать ему договоры компании «Аспект-Профит» и данные о непогашенных кредитах и займах, однако тот отказался, и Луков обратился в суд. В итоге суд обязал подозреваемого предоставить Лукову эти документы. Однако в июне текущего года Луков и Силаев подали иск к Шардакову, в котором потребовали исключить его из состава учредителей компании.
И уже в декабре 2023-го Шардакову предъявили обвинение в убийстве Лукова и отправили на два месяца под арест.
Известно, что с семьей покойного Лукова связана еще одна компания, занимающаяся строительством — ООО «Рестарт», ранее ООО «Росмаш». Эта фирма фигурировала в уголовном деле фонда «Содействие — XXI век».
В июле 2023 года в Перми при попытке получения части взятки в 15 млн рублей сотрудники регионального УФСБ задержали руководителя Управления автодорог и транспорта Андрея Уголькова. Он должен был принять деньги от бизнесмена Павла Ковыева через посредника, бывшего директора «Горсвета» Игоря Дороднова. Бывший руководитель «Горсвета» привез часть полагающихся денег якобы за беспрепятственное согласование актов приемки отчетных документов по госконтракту.
Дороднов вину признал, Ковыев рассказал следствию всё и не является подозреваемым по делу. До последнего времени Угольков вину не признавал, его адвокаты пытались обжаловать арест и заявляли о невиновности доверителя. Некоторое время назад в анонимных telegram-каналах появилась информация, что директор УАДиТ начал давать показания и речь может идти о конечном получателе взятки, более высокопоставленном чиновнике.
И уже накануне нового года, 28 декабря, суд отказал следствию в продлении содержания Уголькова в СИЗО и отпустил его под домашний арест. Тогда же стало известно, что 24 ноября он, спустя пять месяцев после задержания, признал вину, подписал досудебное соглашение с прокуратурой и стал давать показания о взятке в 4% от размера заключенного с компанией Ковыева контракта. Судя по количеству допросов Уголькова после признания вины, он поведал следствию о других интересантах в получении взятки.
31 октября по подозрению в получении взяток от поставщиков запчастей для автобусов в Перми задержали начальника финансового отдела МУП «ПермГорЭлектроТранс» Андрея Волосатых и начальника муниципального автопарка Сергея Семушева.
По информации журналиста Properm.ru, Волосатых задержали на рабочем месте в управлении на ул. Уральской, Семушева — на территории автопарка ПГЭТ. Им были предъявлены обвинения в получении взятки от представителей компании «Нитавто» из Челябинска.
20 ноября в министерстве закупок, министерстве социального развития и минимущества Пермского края прошли выемки документов. Выемки проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Силовиков интересует информация, связанная с покупкой здания по ул. Встречной, 35 в Перми для размещения центра реабилитации инвалидов. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (п. 4 ст. 159 УК РФ), в результате которого региональному бюджету был нанесен ущерб.
20 октября сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели выемки документов в МАУК «Театр юного зрителя». 20 ноября сотрудники ФСБ изъяли документы в офисе «Корпорации развития Пермского края» и в проектном офисе «Пермь-300». Оперативные мероприятия проходили и в других ведомствах, например, Фонде капремонта.
«Такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти, ведь между ними и правоохранительными органами выстроено конструктивное взаимодействие», — отреагировали на действия силовиков в правительстве региона.
«Такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти, ведь между ними и правоохранительными органами выстроено конструктивное взаимодействие», — отреагировали на действия силовиков в правительстве региона.