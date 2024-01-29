«Кошачьими лапками на большом пути». Галя Море — о Твиксе и том, как коты меняют мир

— Когда я изначально обращалась к ним, я не верила [что найдутся варианты — прим. Properm.ru]. Они поделились, что в ДЗО больше всего обращений в Пермском крае. Они проделали огромную работу, чтобы выставить на торги этот участок. Было очень много согласований разных внутренних департаментов. Когда мы сказали, что просто не можем себе позволить участок на торгах, потому что это невообразимо дорого для нас, то не хотели показаться неблагодарными. Конечно, мы обратились снова. В рамках закона эти два участка — единственное, что подходит. Возможно, нам понадобится помощь департамента в изменении назначения участка, если купим другой участок. Они сказали: «Ищите участок, показывайте нам, а мы будем говорить, можно это сделать или нет». У нас было очень много надежд на найденный участок, жаль, что его оценили в такую сумму. Не понимаю, почему так произошло.