Какие налоговые вычеты положены пермякам в 2024 году

Для оформления вычета нужно предоставить правоустанавливающий документ. Например, акт приема-передачи при покупке квартиры в новостройке или выписку из ЕГРН недвижимости. Если квартира была приобретена в браке, она считается общей собственностью супругов. В этом случае оба супруга имеют право на получение вычета, независимо от того, на кого зарегистрировано имущество и кто вносил оплату. Также можно включить расходы на отделку квартиры до 2 млн рублей в общую сумму вычета.