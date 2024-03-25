Какие налоговые вычеты положены пермякам в 2024 году

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:53
По российским законам, все работающие граждане обязаны платить государству подоходный налог — он же НДФЛ. Этот налог может заплатить либо наниматель, который перечисляет соответствующую сумму каждый месяц в налоговую инспекцию, либо сам работник, при условии подачи налоговой декларации.
При этом граждане имеют право на частичный возврат уплаченного налога. Для этого важно понимать, за какие расходы есть возможность получить возврат средств, каковы сроки подачи заявления на возврат, и как правильно предоставить необходимую документацию.
Налоговый вычет возвращает часть уплаченного НДФЛ за счет определенных расходов, таких как лечение, обучение, фитнес, приобретение недвижимости и инвестиции. Чтобы вернуть часть потраченных денег, надо подать декларацию через налоговую инспекцию, работодателя или воспользоваться упрощенной процедурой. Важное условие — статус резидента РФ с официальным доходом, подлежащим налогообложению по ставке 13% или 15%.
Доходы делятся на основную и дополнительную базы, для которых применимы различные виды вычетов. Например, вычеты могут использоваться для долгосрочных инвестиций в ценные бумаги, доходов с индивидуального инвестиционного счета и переноса убытков. Подача налоговой декларации в конце года является важным шагом для оперативного возврата средств из бюджета, и некоторые виды вычетов могут быть применены даже спустя несколько лет после осуществления операции.
В первую очередь размер максимальных налоговых вычетов. Вычет на образование детей был увеличен до 110 000 рублей на каждого ребенка, а общий лимит социальных вычетов на расходы на лечение, медицинские услуги, ДМС, спорт и личное образование — до 150 000 рублей. Нововведения коснутся всех расходов граждан за 2024 год. Отмечается, что старые лимиты останутся в силе для расходов в прошлом году.
Кроме расходов на собственное обучение, в 2024 году можно получить вычет на очное образование супруга.
Стандартный налоговый вычета на детей увеличен в два раза. Сейчас он составляет 1400 рублей на первого ребенка, 2800 рублей на второго и 6000 рублей на третьего и каждого следующего ребенка.
Лимиты вступят в силу с 1 января 2025 года. Право на вычет имеют родители, усыновители, опекуны и попечители, уплачивающие НДФЛ со своих доходов. Вычет предоставляется детям до 18 лет или до 24 лет, если они учатся на очной форме в вузе или колледже. При расчете вычета на несовершеннолетних учитываются и совершеннолетние дети.
Социальный вычет на лечение предоставляется человеку на собственные расходы, на супруга, родителей, детей до 18 лет или до 24 лет в том случае, если они обучаются на очной форме обучения. К расходам, которые могут быть включены в вычет, относится покупка лекарств, назначенных врачом, оплата медицинских услуг, дорогостоящее лечение и взносы по договору ДМС.
Очень важно, чтобы клиника, предоставляющая медицинские услуги, и страховая компания, с которой заключен договор ДМС, имели соответствующие лицензии. Проверить их можно в ЕГРЮЛ.
Для получения вычета нужно предоставить в налоговую инспекцию необходимые документы и декларацию за год, в котором были произведены расходы, и если у вас есть уведомление о вашем праве на налоговый вычет, вы можете обратиться к своему работодателю.
Для подтверждения права на вычет также необходимо предоставить справку об оплате медицинских услуг, копии рецептов на лекарства и прочие чеки. Если вы оплатили расходы за родственника, следует предоставить подтверждения вашего родства.
При покупке квартиры можно воспользоваться налоговым вычетом. Такой вычет также предусмотрен для строительства или покупки частного дома. Если вы покупаете недвижимость в ипотеку, то государство предоставляет дополнительные вычеты за проценты по кредиту.
Вычет может получить человек, который купил квартиру и полностью или частично оплатил ее стоимость. Недвижимость, полученная по наследству или в дар, не дает права на получение вычета, так как владелец приобрел имущество не за свои средства.
Для оформления вычета нужно предоставить правоустанавливающий документ. Например, акт приема-передачи при покупке квартиры в новостройке или выписку из ЕГРН недвижимости. Если квартира была приобретена в браке, она считается общей собственностью супругов. В этом случае оба супруга имеют право на получение вычета, независимо от того, на кого зарегистрировано имущество и кто вносил оплату. Также можно включить расходы на отделку квартиры до 2 млн рублей в общую сумму вычета.
Для получения вычета по процентам за ипотеку максимальная сумма составляет 3 млн рублей.
Перечень документов для получения налогового вычета может несколько отличаться в зависимости от вида расходов (недвижимость, обучение, спорт, медицинские услуги и т. д.).