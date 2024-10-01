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Расходы

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Октябрь
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Август
Траты россиян на лечение резко подскочили
22 августа, 09:21
Май
За первые четыре месяца 2024 года бюджет Пермского края ушел в дефицит
21 мая, 10:27
Апрель
Стал известен подрядчик по капитальному ремонту Пермского хореографического училища
5 апреля, 06:10
Март
Какие налоговые вычеты положены пермякам в 2024 году
25 марта, 08:48
Комитет гордумы одобрил репрессивные изменения для электросамокатов в Перми
20 марта, 12:48
Декабрь 2023
Траты пермяков в 2023 году на вредные привычки выросли на 19%
6 декабря 2023, 10:19
Ноябрь 2023
Цены на коммуналку для пермяков подскочат в следующем году на 10%
15 ноября 2023, 10:23

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