В Перми Everland и билайн представили первые итоги курса по цифровой грамотности

«билайн уже более 15 лет создает и поддерживает технологии, которые помогают формировать среду доступную каждому. Яркий пример наших усилий в этом направлении: курсы по цифровой грамотности для незрячих детей и подростков, которые мы запустили вместе с Everland почти год назад. Сейчас можно с уверенностью сказать: с этим продуктом мы нащупали очень актуальную тему. Востребованность курсов превысила наши ожидания. Он уже помог тысячам людей стать увереннее в цифровом мире, число его пользователей продолжает расти. Мы с коллегами продолжим развивать проекты цифровой доступности, которые помогают решать базовые проблемы неравенства, — сложности в освоения технологий. А это одно из ключевых направлений стратегии по устойчивому развитию билайна».