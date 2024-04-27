Ученые обнародовали тревожные данные о глобальном потеплении в 2023 году

Средняя глобальная температура в минувшем году было на 1,45°С выше доиндустриального уровня. В Европе за последние 20 лет почти на 30% увеличилось число случаев гибели людей, связанных с жарой. Также потепление привело к стихийным бедствиям, таким как наводнения и пожары. В Европе также было на 7% больше осадков, чем обычно, поскольку чем теплее атмосфера, тем больше влаги она удерживает, и при ее высвобождении идут гораздо более сильные ливни.