Ученые обнародовали тревожные данные о глобальном потеплении в 2023 году

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В понедельник, 22 апреля, в мировых СМИ был опубликован тревожный доклад Всемирной метеорологической организации, подготовленный в сотрудничестве с европейской службой по изменению климата «Коперник». По данным ученых, 2023 год стал самым жарким в мире за историю наблюдений, наиболее быстро нагревающимся континентом оказалась Европа, пишет «Росбалт».
Средняя глобальная температура в минувшем году было на 1,45°С выше доиндустриального уровня. В Европе за последние 20 лет почти на 30% увеличилось число случаев гибели людей, связанных с жарой. Также потепление привело к стихийным бедствиям, таким как наводнения и пожары. В Европе также было на 7% больше осадков, чем обычно, поскольку чем теплее атмосфера, тем больше влаги она удерживает, и при ее высвобождении идут гораздо более сильные ливни.
Главной причиной аномально жаркой погоды в прошлом году стали выбросы парниковых газов. Также помимо антропогенных факторов, повлияли и природные явления, такие как изменение атмосферных течений и колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана (Эль-Ниньо).
Интересно, что исследователи перестали винить в глобальном потеплении только хозяйственную деятельность человечества. Они признают, что не могут с абсолютной точностью предсказать, как будет развиваться изменение климата, так как не до конца понимают данный механизм. Ни одну прежде общепринятую гипотезу нельзя считать полностью надежной.
Изменение климата в разных уголках планеты сделало зимы короче, а метели и сильные морозы стали менее вероятны. Однако контраст между экватором и Северным полюсом уменьшается, что приводит к природным катастрофам. К примеру, в Техасе в феврале 2021 года наступили рекордные холода.
По статистике, с середины XIX века температура воздуха в мире уже выросла более чем на 1,1°С. Уровень в полтора градуса, при котором глобальное потепление будет особенно опасным для планеты, может быть достигнут уже в 2030-х годах.
Климатологи предполагают, что интенсивность экстремальных погодных явлений будет расти в геометрической прогрессии, например, удвоится, если глобальное потепление достигнет 2°С.