Генетическая лотерея: кто родится, на кого будет похож ребенок и чем будет болеть

— Потомки получают от родителей признаки через передачу генов. Оплодотворенная яйцеклетка несет по одному гену от каждого родителя. Поэтому ребенок унаследует признаки обоих родителей, но проявиться могут черты только одного из них или возможна комбинация. Те черты родителей, которые обязательно появятся у детей, называют доминантными, также есть признаки, которые могут, как будто, вновь возникнуть через несколько поколений — рецессивные. Человек может быть носителем рецессивного гена, который никак не проявляется внешне, если второй ген — доминантный.