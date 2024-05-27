В Минтруда России напомнили, как оплатить детский сад с помощью материнского капитала

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Материнский капитал можно использовать для оплаты детского сада. Как рассказали в Минтруда России, подать заявление можно через портал Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Также полученными средствами можно оплатить и дополнительные кружки или секции в детском саду.
Есть возможность направить средства материнского капитала на оплату дошкольного учреждения любого ребенка в семье. К примеру, если сертификат был получен на младшего ребенка, а в детский сад идет его старший брат или сестра, можно использовать маткапитал сразу после появления на свет младшего ребенка.
Чтобы использовать средства маткапитала, нужно помнить о следующих требованиях:
Для оформления оплаты на Госуслугах, зайдите на сайт и перейдите в раздел «Распоряжение материнским капиталом», затем щелкните по вкладке «Образование ребенка» и укажите категорию образовательной организации «Детский сад». После этого выберите услугу:
Затем заполните и отправьте заявление.