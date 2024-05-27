В Минтруда России напомнили, как оплатить детский сад с помощью материнского капитала

Материнский капитал можно использовать для оплаты детского сада. Как рассказали в Минтруда России, подать заявление можно через портал Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Также полученными средствами можно оплатить и дополнительные кружки или секции в детском саду.