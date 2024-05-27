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Минтруд России: детский сад можно оплатить с помощью маткапитала

В Минтруда России напомнили, как оплатить детский сад с помощью материнского капитала

27 мая 2024, 07:58
Фото: ideogram.ai

Минтруд России: детский сад можно оплатить с помощью маткапитала

Воспользоваться возможностью можно с помощью портала Госуслуг.

Материнский капитал можно использовать для оплаты детского сада. Как рассказали в Минтруда России, подать заявление можно через портал Госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ. Также полученными средствами можно оплатить и дополнительные кружки или секции в детском саду.

Есть возможность направить средства материнского капитала на оплату дошкольного учреждения любого ребенка в семье. К примеру, если сертификат был получен на младшего ребенка, а в детский сад идет его старший брат или сестра, можно использовать маткапитал сразу после появления на свет младшего ребенка.

Чтобы использовать средства маткапитала, нужно помнить о следующих требованиях:

  • у организации или ИП должна быть лицензия на образовательную деятельность;
  • в договоре или дополнительном соглашении к договору с детским садом нужно отметить, что обучение оплачивается средствами материнского капитала.

Для оформления оплаты на Госуслугах, зайдите на сайт и перейдите в раздел «Распоряжение материнским капиталом», затем щелкните по вкладке «Образование ребенка» и укажите категорию образовательной организации «Детский сад». После этого выберите услугу:

  • присмотр и уход — если вы оплачиваете посещение детского сада,
  • образовательные услуги — если вы собираетесь оплатить кружки в детском саду.

Затем заполните и отправьте заявление.

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