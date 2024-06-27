«У пешеходов нет выхода». Пермяки возмущены отсутствием обхода у моста на Карпинского

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В редакцию Properm.ru обратилась пермячка Людмила, проживающая в Индустриальном районе. Сейчас при реконструкции путепровода на ул. Карпинского движение на нем закрыто и для водителей, и для пешеходов.
В ноябре Людмила написала в министерство транспорта Пермского края, и ей ответили, что вопрос находится в работе, разрабатываются и согласовываются схемы организации дорожного движения. Однако с 25 мая, после полного перекрытия путепровода, жители Индустриального района оказались отрезаны от Дзержинского. «Пока путепровод не снесли, пешеходы идут по мосту, но все прекрасно понимают опасность, тут же работает спецтехника, но у пешеходов нет выхода», — возмущается пермячка. Она говорит, что раньше ей нужно было пройти 1 км до ул. Стахановской, а теперь — почти 3 км. И от неудобств страдает не только она — по Карпинского регулярно ходят местные жители. Ранее корреспондент Properm.ru едва не пересекла железнодорожные пути в попытке пройти к автобусной остановке Мильчакова. Так делать запрещено — это считается административным правонарушением.
Для решения проблемы Людмила предлагает оборудовать переход через железнодорожные пути в районе Бершетского переулка и ул. Стахановской или от ул. Карпинского до Стахановской. В пример она приводит пешеходный переход на ул. Самолетной, 62а и на станции «1436 км». В ответ ей предлагают спланировать маршрут через объездные пути и просят проявить немного терпения.
Сегодня, 27 июня, пермячке пришел ответ из министерства транспорта Пермского края. В нем говорится, что представители Минтранса вместе с представителями ОАО «РЖД» обсудили вопрос об устройстве временного пешеходного перехода на участке железнодорожного перегона «станция Бахаревка — станция 1436 км» в районе Карпинского. В РЖД заявили о невозможности осуществить эти работы.
Работы по реконструкции путепровода на ул. Карпинского начались 25 мая текущего года и продлятся почти полтора года — до 15 октября 2025 года. Корреспондент Properm.ru направила запрос в Минтранс Пермского края о возможности решения проблемы.