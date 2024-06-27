«У пешеходов нет выхода». Пермяки возмущены отсутствием обхода у моста на Карпинского

В ноябре Людмила написала в министерство транспорта Пермского края, и ей ответили, что вопрос находится в работе, разрабатываются и согласовываются схемы организации дорожного движения. Однако с 25 мая, после полного перекрытия путепровода, жители Индустриального района оказались отрезаны от Дзержинского. «Пока путепровод не снесли, пешеходы идут по мосту, но все прекрасно понимают опасность, тут же работает спецтехника, но у пешеходов нет выхода», — возмущается пермячка. Она говорит, что раньше ей нужно было пройти 1 км до ул. Стахановской, а теперь — почти 3 км. И от неудобств страдает не только она — по Карпинского регулярно ходят местные жители. Ранее корреспондент Properm.ru едва не пересекла железнодорожные пути в попытке пройти к автобусной остановке Мильчакова. Так делать запрещено — это считается административным правонарушением.