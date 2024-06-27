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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Так выглядит улица Карпинского. Позже здесь оградили участок, убрав даже возможность обойти его по обочине дороги, хотя в середине июня это можно было сделать.

«У пешеходов нет выхода». Пермяки возмущены отсутствием обхода у моста на Карпинского

27 июня 2024, 13:07
Фото: properm.ru
Так выглядит улица Карпинского. Позже здесь оградили участок, убрав даже возможность обойти его по обочине дороги, хотя в середине июня это можно было сделать.

Пермяки возмущены отсутствием обхода у путепровода на Карпинского

Работы по реконструкции путепровода продлятся почти полтора года. Пермякам предлагают все это время выбирать объездные пути движения.

В редакцию Properm.ru обратилась пермячка Людмила, проживающая в Индустриальном районе. Сейчас при реконструкции путепровода на ул. Карпинского движение на нем закрыто и для водителей, и для пешеходов.

Сразу после начала работ можно было обойти ремонтируемый участок по тротуару. Но потом эта возможность исчезла.Сразу после начала работ можно было обойти ремонтируемый участок по тротуару. Но потом эта возможность исчезла.
Сразу после начала работ можно было обойти ремонтируемый участок по тротуару. Но потом эта возможность исчезла.
Фото: properm.ru

В ноябре Людмила написала в министерство транспорта Пермского края, и ей ответили, что вопрос находится в работе, разрабатываются и согласовываются схемы организации дорожного движения. Однако с 25 мая, после полного перекрытия путепровода, жители Индустриального района оказались отрезаны от Дзержинского. «Пока путепровод не снесли, пешеходы идут по мосту, но все прекрасно понимают опасность, тут же работает спецтехника, но у пешеходов нет выхода», — возмущается пермячка. Она говорит, что раньше ей нужно было пройти 1 км до ул. Стахановской, а теперь — почти 3 км. И от неудобств страдает не только она — по Карпинского регулярно ходят местные жители. Ранее корреспондент Properm.ru едва не пересекла железнодорожные пути в попытке пройти к автобусной остановке Мильчакова. Так делать запрещено — это считается административным правонарушением.

Для решения проблемы Людмила предлагает оборудовать переход через железнодорожные пути в районе Бершетского переулка и ул. Стахановской или от ул. Карпинского до Стахановской. В пример она приводит пешеходный переход на ул. Самолетной, 62а и на станции «1436 км». В ответ ей предлагают спланировать маршрут через объездные пути и просят проявить немного терпения.

Фото: предоставлено читателем Properm.ru

Сегодня, 27 июня, пермячке пришел ответ из министерства транспорта Пермского края. В нем говорится, что представители Минтранса вместе с представителями ОАО «РЖД» обсудили вопрос об устройстве временного пешеходного перехода на участке железнодорожного перегона «станция Бахаревка — станция 1436 км» в районе Карпинского. В РЖД заявили о невозможности осуществить эти работы.

Объяснение Минтранса Пермского края, почему нельзя оборудовать переход через железнодорожные пути.Объяснение Минтранса Пермского края, почему нельзя оборудовать переход через железнодорожные пути.
Объяснение Минтранса Пермского края, почему нельзя оборудовать переход через железнодорожные пути.
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

Работы по реконструкции путепровода на ул. Карпинского начались 25 мая текущего года и продлятся почти полтора года — до 15 октября 2025 года. Корреспондент Properm.ru направила запрос в Минтранс Пермского края о возможности решения проблемы.

В Перми перекрыли мост по улице Карпинского
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