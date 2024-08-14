Старинный дом купцов выставлен на продажу в Кунгуре. Рассказываем, чем он известен

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 07:12
В Кунгуре выставлен на продажу старинный дом. Продавец предлагает купить здание площадью 444 кв. м на участке 10 соток за 10,5 млн рублей. «Старинный особняк, в очень хорошем состоянии. Все коммуникации в рабочем состоянии. Здание под охраной. Памятником архитектуры не является», — говорится в описании на сайте «Авито».
В кирпичном двухэтажном доме на ул. Труда, 21 размещено 10 и более комнат, он был построен в 1861 году. Требуется ремонт, но есть и удобства — санузел, электричество, центральное отопление, канализация и водоснабжение. Для автовладельцев предусмотрено парковочное место, для остальных есть остановка общественного транспорта. Рядом находятся магазин, аптека, школа и детский сад.
На сайте Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края данного особняка нет. Неофициальные источники указывают, что в здании находился кожевенный завод купцов Семовских. Подтверждение находится у Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Его директор, Сергей Мушкалов, рассказывает, что Степан Евдокимович Семовских был купцом второй гильдии, владельцем крупного кожевенного завода, находившегося в начальной части ул. Александровской (сейчас это ул. Труда). В начале XX века на предприятии трудились 70 мастеров, еще 159 чеботарей работали на дому.
Предприятие выпускало разнообразную обувь: прежде всего, это были сапоги, а также штиблеты, бахилы, ботинки, ичиги и другие. Здесь шили рукавицы, изящные перчатки и даже изготавливали чемоданы. Для производства товаров использовалось сырье разной выделки — выростковые, шагреневые, американские лаковые и цветные кожи. Крупные партии товара продавались на знаменитых Нижегородской и Ирбитской ярмарках.
Изделия кунгурских мастеров неоднократно представлялись на выставках, где были высоко оценены, в том числе, и на международном уровне. К примеру, в 1907 году продукция завода завоевала золотые медали на выставках в Брюсселе и Мадриде.
Сам Степан Семовских считался в городе одним из самых «жестких эксплуататоров», что не мешало ему активно участвовать в жизни Кунгура. Он неоднократно избирался гласным Кунгурской городской Думы и был церковным старостой Благовещенского собора. После смерти купца в 1913 году, его наследники учредили Торговый Дом «Степан Семовских и сыновья», просуществовавший до 1918 года.
По сведениям Кунгурского музея, 1-й кожевенный завод в городе открылся в 1724 году. Первым обувным промышленником в городе стал купец Василий Евдокимович Фоминский. Продукция купцов поступала на российский, а затем и международный рынок. В 20-е годы XX века в городе был создан синдикат кожевенных заводов, а в Кунгурском районе действовало 10 кожевенно-обувных предприятий и кооперативов. Во время Великой Отечественной войны Кунгурский кожзавод №1 пошил 10 млн пар кирзовых сапог для армии. Его преемником стал ордена Трудового Красного Знамени Кунгурский обувной комбинат, который вплоть до 90-х годов выпускал мужскую, женскую, детскую обувь, а также армейские сапоги и ботинки.