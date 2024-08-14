Старинный дом купцов выставлен на продажу в Кунгуре. Рассказываем, чем он известен

По сведениям Кунгурского музея, 1-й кожевенный завод в городе открылся в 1724 году. Первым обувным промышленником в городе стал купец Василий Евдокимович Фоминский. Продукция купцов поступала на российский, а затем и международный рынок. В 20-е годы XX века в городе был создан синдикат кожевенных заводов, а в Кунгурском районе действовало 10 кожевенно-обувных предприятий и кооперативов. Во время Великой Отечественной войны Кунгурский кожзавод №1 пошил 10 млн пар кирзовых сапог для армии. Его преемником стал ордена Трудового Красного Знамени Кунгурский обувной комбинат, который вплоть до 90-х годов выпускал мужскую, женскую, детскую обувь, а также армейские сапоги и ботинки.