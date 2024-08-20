Аналитики предсказывают снижение цен на квартиры в новостройках

В городах-миллионниках было зарегистрировано всего 20 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), что является крайне низким показателем — по оценкам «Яндекс Недвижимости». Это снижение составило 46,6%, что почти вдвое меньше по сравнению с предыдущими месяцами.



Особенно заметно падение спроса наблюдается в Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре, где он снизился на 70%, что означает, что количество проданных квартир уменьшилось в три раза по сравнению с июнем. В Новосибирске, Казани и Уфе ситуация также не лучше — падение составило 67%, 65% и 64% соответственно. В Москве количество заключенных ДДУ сократилось на треть.