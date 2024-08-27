Житель Кизела, пострадавший во время взрыва газа в жилом доме, идет на поправку

Напомним, взрыв бытового газа произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По версии следствия, два пьяных мужчины пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Один из них получил травмы, его бортом санавиации доставили в Пермский ожоговый центр. Второго искали под завалами, в итоге нашли на улице.