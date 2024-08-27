Житель Кизела, пострадавший во время взрыва газа в жилом доме, идет на поправку

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Житель Кизела, получивший травмы при взрыве бытового газа в жилой четырехэтажке, идет на поправку. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края.
«Пациент продолжает лечение в условиях стационара, его состояние оценивается как удовлетворительное», — говорят в ведомстве. В конце прошлой недели мужчина был в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, взрыв бытового газа произошел утром 22 августа в доме на ул. Ленина, 34Г. По версии следствия, два пьяных мужчины пытались демонтировать газовую плиту. В результате произошла утечка газовоздушной смеси, которая воспламенилась. Один из них получил травмы, его бортом санавиации доставили в Пермский ожоговый центр. Второго искали под завалами, в итоге нашли на улице.