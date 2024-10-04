Бюджет с предвыборным уклоном, или Почему Пермский край накроет весельем

При этом бюджет Прикамья рассчитан из весьма оптимистичного прогноза социально-экономического развития региона на ближайшую трехлетку. Например, ожидается, что инфляция в крае уменьшится с 7,2% в 2024 году до 5,2% в 2025-м и 4% в 2027-м. Но рядовой пермяк, который ходит в магазин и видит ценники своими глазами, пока никаких предпосылок к снижению инфляции не чувствует. По информации Банка России, годовая инфляция в Прикамье только в июне 2024 года выросла относительно предыдущего месяца до 9,84%, и это — выше показателя по Приволжскому федеральному округу (8,3%) и по России в целом (8,59%).