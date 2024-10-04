Бюджет с предвыборным уклоном, или Почему Пермский край накроет весельем

Posted 4 октября, 09:58
Published 4 октября, 09:58
Modified 7 октября, 17:45
Updated 7 октября, 17:45
Казалось бы, причем тут политика? В последние годы бюджет «тихо и незаметно» вносился в региональный парламент и почти без обсуждений принимался парламентариями. Разве что представители левых партий выступали против по отдельным пунктам — оппозиция все-таки, хоть и системная. В любом случае, для краевого правительства всё происходило спокойно, без дебатов и острых вопросов со стороны особо «любопытных» политиков, журналистов и интернет-блогеров.
Сейчас ситуация другая. В 2025–2026 годах Пермский край ожидают большие выборы. Избрать предстоит главу региона, депутатов краевого парламента и Госдумы от Прикамья. Дмитрий Махонин, срок губернаторских полномочий которого истекает в следующем году, уже заявил, что намерен остаться «у руля» региона.
Именно поэтому бюджет региона становится не просто финансовым документом, а политическим, окрашенным в предвыборные тона. Для губернатора и его команды крайне важно подчеркнуть, что новый бюджет — это «программа улучшения жизни» в Пермском крае, показать, что деньги будут расходоваться исключительно в интересах большинства жителей региона, на самые насущные нужды — строительство школ и больниц, повышение качества и доступности здравоохранения, образования, на благоустройство и развитие массового спорта.
Жителям края в проекте бюджета обещана 5%-ная индексация стипендий и помощь по оплате коммунальных услуг в 7,8%.
Предусмотрен рост фонда оплаты труда «указных» категорий работников на 10,8% к уровню 2024 года. Зарплата бюджетников, на которых не распространяется действие «майских» указов главы государства, будет увеличена с 1 апреля 2025 года на 2,2%, а с 1 июля 2025-го — еще на 5,2%.
На первый взгляд, новый бюджет вполне может сыграть роль «предвыборной программы» действующего губернатора. Составлен он вполне оптимистично. Как отмечают в краевом минфине, «запланирован рост доходов и расходов бюджета: доходы края в 2025 году — 241 млрд рублей, в 2026-м — 244 млрд, в 2027-м — 253 млрд рублей. Расходы в 2025-м составят 268 млрд, в 2026-м — 270 млрд и 272 млрд рублей — в 2027 году. Порядка 70% расходов краевой казны будет направлено на социальные программы».
Но если бы всё было так гладко…
Во-первых, видно, что рост доходов, по меркам бюджета, предусмотрен достаточно «скромный». Во-вторых, расходы не покрываются собственными доходами региона, а это означает бюджетный дефицит. Скорее всего, недостающие деньги придется занимать у коммерческих банков под нынешний высокий процент. В-третьих, 70% расходов на социалку — это не достижение, а обычная практика. Меньшую долю ассигнований на здравоохранение, образование, культуру и социальную поддержку дать просто нельзя, тогда в социалке всё просто начнет «буксовать» и «валиться».
При этом бюджет Прикамья рассчитан из весьма оптимистичного прогноза социально-экономического развития региона на ближайшую трехлетку. Например, ожидается, что инфляция в крае уменьшится с 7,2% в 2024 году до 5,2% в 2025-м и 4% в 2027-м. Но рядовой пермяк, который ходит в магазин и видит ценники своими глазами, пока никаких предпосылок к снижению инфляции не чувствует. По информации Банка России, годовая инфляция в Прикамье только в июне 2024 года выросла относительно предыдущего месяца до 9,84%, и это — выше показателя по Приволжскому федеральному округу (8,3%) и по России в целом (8,59%).
Разработчики бюджета прогнозируют, что темпы роста реальной зарплаты (то есть с учетом инфляции) в Пермском крае станут снижаться: с почти 12% в 2024 году до 8% в 2025 и 2026 годах и до 6% в 2027-м. Но это — в случае благоприятного (базового) сценария развития экономики Западного Урала, который взят за основу бюджета. В случае неблагоприятного, «консервативного» сценария (например, если инфляция «опередит» прогнозы) рост реальной зарплаты окажется совсем малозаметным — не более 2–3% ежегодно.
Вероятный рост инфляции на ближайшую трехлетку на фоне сокращения темпов роста зарплаты (а заметно она увеличилась далеко не во всех отраслях экономики) — не лучший «подарок» губернаторской команде в 2025 году, когда должны состояться выборы главы региона. По сведениям Пермьстата, за чертой бедности в 2023 году оставались около 10% жителей Прикамья. Именно они могут составить основу группы «сердитых избирателей», которые (если вообще пойдут на выборы) поддержат, скорее всего, альтернативных Дмитрию Махонину кандидатов.
Краевые власти, очевидно, после принятия бюджета региона на 2025–2027 годы постараются с особым тщанием сделать акцент на решении острых социальных проблем, поднять на щит все успехи, какие будут (если будут), в решении наболевших социальных проблем — от расселения аварийного жилья до обеспечения врачами больниц и поликлиник.
Надо полагать, не будет забыт и старый принцип, известный со времен древнего Рима: «хлеб — ничто без зрелищ». В региональной программе «Пермский край — территория культуры» предусмотрено увеличение «числа посещений культурных мероприятий» с 42 тыс. в 2025-м до 52 тыс. в 2027-м с перспективой перешагнуть 70-тысячный порог! Одним словом, веселье жителям Пермского края, в любом случае, гарантируется.
К счастью для губернатора Махонина, в правительстве Пермского края — сильный финансовый блок, на профессионализм которого он вполне может положиться. Как говорил французский король Людовик XIV своему опытному министру финансов Кольберу: «Вы знаете, что в вопросах финансов я одобряю всё, что вы делаете, и, по-моему, делаете хорошо». Современный Пермский край — это, конечно, не Франция XVII столетия, но проблемы бюджета, включая дефицит, во многом похожи.
Анатолий Москвин для Properm.ru.